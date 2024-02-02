https://ria.ru/20240202/spetsoperatsiya-1924935956.html
Десантники уничтожили группу пехоты ВСУ в районе Артемовска
Десантники уничтожили группу пехоты ВСУ в районе Артемовска - РИА Новости, 02.02.2024
Десантники уничтожили группу пехоты ВСУ в районе Артемовска
Операторы БПЛА российский Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Юг" с помощью сбросов уничтожили группу украинской пехоты на западе от... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T04:02
2024-02-02T04:02
2024-02-02T05:24
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ЛУГАНСК, 2 фев - РИА Новости. Операторы БПЛА российский Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Юг" с помощью сбросов уничтожили группу украинской пехоты на западе от Артемовска в ДНР, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Подразделение БПЛА десантников из Бурятии при помощи квадрокоптера путем сброса ВОГов уничтожило группу пехоты ВСУ к западу от Артемовска" - сообщили в ведомстве. Подразделения БПЛА ВДВ, как отмечается, на данном участке ежедневно уничтожают десятки украинских боевиков и несколько единиц различной украинской техники.
https://ria.ru/20240202/dobrovoltsy-1924934087.html
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Десантники уничтожили группу пехоты ВСУ в районе Артемовска
Десантники уничтожили с помощью БПЛА группу пехоты ВСУ в районе Артемовска