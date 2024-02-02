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Десантники уничтожили группу пехоты ВСУ в районе Артемовска - РИА Новости, 02.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:02 02.02.2024 (обновлено: 05:24 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/spetsoperatsiya-1924935956.html
Десантники уничтожили группу пехоты ВСУ в районе Артемовска
Десантники уничтожили группу пехоты ВСУ в районе Артемовска - РИА Новости, 02.02.2024
Десантники уничтожили группу пехоты ВСУ в районе Артемовска
Операторы БПЛА российский Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Юг" с помощью сбросов уничтожили группу украинской пехоты на западе от... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T04:02
2024-02-02T05:24
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 2 фев - РИА Новости. Операторы БПЛА российский Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Юг" с помощью сбросов уничтожили группу украинской пехоты на западе от Артемовска в ДНР, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Подразделение БПЛА десантников из Бурятии при помощи квадрокоптера путем сброса ВОГов уничтожило группу пехоты ВСУ к западу от Артемовска" - сообщили в ведомстве. Подразделения БПЛА ВДВ, как отмечается, на данном участке ежедневно уничтожают десятки украинских боевиков и несколько единиц различной украинской техники.
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артемовск
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артемовск, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Десантники уничтожили группу пехоты ВСУ в районе Артемовска

Десантники уничтожили с помощью БПЛА группу пехоты ВСУ в районе Артемовска

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ
Военнослужащие РФ - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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ЛУГАНСК, 2 фев - РИА Новости. Операторы БПЛА российский Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Юг" с помощью сбросов уничтожили группу украинской пехоты на западе от Артемовска в ДНР, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
"Подразделение БПЛА десантников из Бурятии при помощи квадрокоптера путем сброса ВОГов уничтожило группу пехоты ВСУ к западу от Артемовска" - сообщили в ведомстве.
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Подразделения БПЛА ВДВ, как отмечается, на данном участке ежедневно уничтожают десятки украинских боевиков и несколько единиц различной украинской техники.
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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