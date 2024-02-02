https://ria.ru/20240202/spetsoperatsiya-1924935956.html

Десантники уничтожили группу пехоты ВСУ в районе Артемовска

Десантники уничтожили группу пехоты ВСУ в районе Артемовска - РИА Новости, 02.02.2024

Десантники уничтожили группу пехоты ВСУ в районе Артемовска

Операторы БПЛА российский Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Юг" с помощью сбросов уничтожили группу украинской пехоты на западе от... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T04:02

2024-02-02T04:02

2024-02-02T05:24

специальная военная операция на украине

артемовск

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы рф

безопасность

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ЛУГАНСК, 2 фев - РИА Новости. Операторы БПЛА российский Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Юг" с помощью сбросов уничтожили группу украинской пехоты на западе от Артемовска в ДНР, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Подразделение БПЛА десантников из Бурятии при помощи квадрокоптера путем сброса ВОГов уничтожило группу пехоты ВСУ к западу от Артемовска" - сообщили в ведомстве. Подразделения БПЛА ВДВ, как отмечается, на данном участке ежедневно уничтожают десятки украинских боевиков и несколько единиц различной украинской техники.

https://ria.ru/20240202/dobrovoltsy-1924934087.html

артемовск

донецкая народная республика

россия

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артемовск, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность