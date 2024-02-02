https://ria.ru/20240202/sotrudnichestvo-1925021709.html

Песков рассказал о сотрудничестве России и Турции в торговле

Песков рассказал о сотрудничестве России и Турции в торговле - РИА Новости, 02.02.2024

Песков рассказал о сотрудничестве России и Турции в торговле

Турция продолжает выстраивать торгово-экономическую кооперацию с Россией, заняв самостоятельную позицию, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T13:33

2024-02-02T13:33

2024-02-02T13:45

россия

турция

дмитрий песков

в мире

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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Турция продолжает выстраивать торгово-экономическую кооперацию с Россией, заняв самостоятельную позицию, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Вы знаете, что Турция - одна из немногих стран заняла достаточно принципиальную и самостоятельную позицию в этом плане и продолжает выстраивать с нами торгово-экономическую кооперацию", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20240125/krushenie-1923496019.html

россия

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россия, турция, дмитрий песков, в мире