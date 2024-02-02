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Песков рассказал о сотрудничестве России и Турции в торговле - РИА Новости, 02.02.2024
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13:33 02.02.2024 (обновлено: 13:45 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/sotrudnichestvo-1925021709.html
Песков рассказал о сотрудничестве России и Турции в торговле
Песков рассказал о сотрудничестве России и Турции в торговле - РИА Новости, 02.02.2024
Песков рассказал о сотрудничестве России и Турции в торговле
Турция продолжает выстраивать торгово-экономическую кооперацию с Россией, заняв самостоятельную позицию, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T13:33
2024-02-02T13:45
россия
турция
дмитрий песков
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Турция продолжает выстраивать торгово-экономическую кооперацию с Россией, заняв самостоятельную позицию, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Вы знаете, что Турция - одна из немногих стран заняла достаточно принципиальную и самостоятельную позицию в этом плане и продолжает выстраивать с нами торгово-экономическую кооперацию", - сказал он журналистам.
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россия, турция, дмитрий песков, в мире
Россия, Турция, Дмитрий Песков, В мире
Песков рассказал о сотрудничестве России и Турции в торговле

Песков: Турция продолжает выстраивать с РФ торгово-экономическую кооперацию

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкФлаги Турции и России
Флаги Турции и России - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Флаги Турции и России. Архивное фото
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Турция продолжает выстраивать торгово-экономическую кооперацию с Россией, заняв самостоятельную позицию, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что Турция - одна из немногих стран заняла достаточно принципиальную и самостоятельную позицию в этом плане и продолжает выстраивать с нами торгово-экономическую кооперацию", - сказал он журналистам.
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