https://ria.ru/20240202/slovakiya-1924931539.html

В Словакии прошли антиправительственные митинги

В Словакии прошли антиправительственные митинги - РИА Новости, 02.02.2024

В Словакии прошли антиправительственные митинги

Более 60 тысяч человек в разных городах Словакии приняли участие в акциях протеста против планов правительства Роберта Фицо провести масштабную реформу... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T02:19

2024-02-02T02:19

2024-02-02T02:19

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БРАТИСЛАВА, 2 фев - РИА Новости. Более 60 тысяч человек в разных городах Словакии приняли участие в акциях протеста против планов правительства Роберта Фицо провести масштабную реформу уголовного законодательства, которая подразумевает смягчение наказаний за некоторые преступления и ликвидацию специальной прокуратуры, сообщило словацкое издание SME. "К 30 тысячам человек в Братиславе присоединились сотни и тысячи противников правительственного вмешательства в уголовную политику в 29 городах по всей Словакии. Только в 19 из них, где изданием SME были организованы свои штабы, вечером в четверг пришло более 60 тысяч человек", - говорится в сообщении портала. Акции протеста, которые начались в Словакии в конце 2023 года, спровоцировала инициатива правительства во главе с Фицо провести масштабное реформирование уголовного законодательства, включающее смягчение наказания за некоторые экономические, коррупционные и имущественные преступления и ликвидацию специальной прокуратуры. Оппозиция в Словакии считает, что предложения о закрытии специальной прокуратуры связаны с тем, что правительство хочет остановить расследование политически чувствительных дел, она также не согласна с предложенным смягчением наказаний. Глава партии Sloboda a Solidarita (Свобода и солидарность) Рихард Сулик, выступая на митинге в Братиславе, заявил, что предлагаемое смягчение наказаний за преступления превратит Словакию в "Эльдорадо для преступников". Основными организаторами акций протеста выступают три партии, которые представлены в парламенте, но не входят в правительственную коалицию. Они анонсировали проведение акций протеста, кроме Братиславы, еще в 18 городах Словакии. Эту инициативу поддержали и некоторые гражданские активисты, они объявили митинги еще в 11 словацких городах. Подобные акции должны были состояться и за рубежом: в Праге, Кракове, Париже, Осло и еще 5 различных городах за пределами Словакии. Премьер Словакии и глава победившей на парламентских выборах партии Фицо говорил, что оппозиция собирает митинги из-за фрустрации, которая возникла у них в результате поражения на выборах, и неоднократно заявлял, что от идеи закрыть специальную прокуратуру не отступит. Это ведомство, по словам Фицо, не раз нарушало права человека в ходе расследований, а простой смены ее руководителя было бы недостаточно. Он также говорил, что "злу в лице Даниэля Липшица (главы специальной прокуратуры - ред.) необходимо положить конец". По мнению Фицо, Липшиц руководствуется политическими мотивами в своей деятельности. Ранее президент республики Зузана Чапутова также заявила, что поправки в уголовное законодательство, предложенные правительством Фицо, могут негативно отразиться на эффективности правосудия и спровоцировать рост преступности в Словакии. Чапутова говорила, что ее также не убедили доводы правительства о необходимости закрыть специальную прокуратуру. Она также говорила, что готова наложить вето на эти поправки. Офис специальной прокуратуры в Словакии, который в рамках реформы планирует закрыть правительство Фицо, занимается делами, связанными с организованной преступностью, коррупцией, превышением должностных полномочий, терроризмом и экстремизмом. Европейская комиссия просила правительство Словакии не торопиться с закрытием этого подразделения. Позже и посольство США в Словакии сделало заявление о том, что Штаты согласны с Европейской комиссией и считают, что такие масштабные изменения требуют тщательного анализа. Ранее глава специальной прокуратуры Липшиц активно занимался политикой и находился в оппозиции к правительству, которое в тот период также возглавлял Фицо. Липшиц в разное время возглавлял министерство юстиции и МВД Словакии. В 2014 году он стал одним из инициаторов оппозиционных митингов против коррупции и призывал Фицо уйти в отставку с поста премьер-министра. В 2016 году Липшиц, обгоняя другой автомобиль, насмерть сбил на пешеходном переходе пожилого мужчину. По данным местных СМИ, политик смог договориться с родственниками погибшего о возмещении им ущерба, но позже был осужден на три года условно. Сразу после случившегося Липшиц сложил с себя полномочия депутата. В 2021 году он возглавил офис специальной прокуратуры.

https://ria.ru/20240124/slovakiya-1923110282.html

https://ria.ru/20240202/slovakiya-1924925785.html

https://ria.ru/20240116/slovakiya-1921717893.html

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в мире, словакия, братислава, роберт фицо, зузана чапутова