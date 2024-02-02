https://ria.ru/20240202/slovakiya-1924925785.html

Премьер Словакии заявил, что средства от ЕС не пойдут на оружие для Киева

Премьер Словакии заявил, что средства от ЕС не пойдут на оружие для Киева - РИА Новости, 02.02.2024

Премьер Словакии заявил, что средства от ЕС не пойдут на оружие для Киева

Словакия готова направлять средства в Европейский фонд мира, созданный для поддержки Украины, с условием, что они будут использованы на любую помощь, кроме... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T00:22

2024-02-02T00:22

2024-02-02T00:22

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БРАТИСЛАВА, 2 фев - РИА Новости. Словакия готова направлять средства в Европейский фонд мира, созданный для поддержки Украины, с условием, что они будут использованы на любую помощь, кроме оружия, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо. "Любая военная помощь остается на базе двусторонних отношений. Если они хотят дать этому инструменту мира. Фонд мира, а хотят говорить об оружии. Мы ясно сказали, что если мы будем в этом участвовать, то с позиции Словакии: (средства - ред.) на все, но только на вещи, не касающиеся оружия. Мы можем разминировать, помогать по-другому, но это будут нелетальные средства", - сказал Фицо журналистам по итогам саммита Европейского союза в Брюсселе. Он отметил, что Словакия не заинтересована в дальнейшем вооружении Украины. "Я не верю в военное решение конфликта на Украине", - добавил премьер Словакии. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил в четверг, что все 27 лидеров ЕС на саммите в Брюсселе договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи на ближайшие четыре года.

https://ria.ru/20240128/peregovory-1924018799.html

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украина

брюссель

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в мире, словакия, украина, брюссель, роберт фицо, шарль мишель, евросоюз, евросовет