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На форуме "Россия" представили сборник рассказов Прилепина о ветеранах СВО - РИА Новости, 02.02.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
18:52 02.02.2024 (обновлено: 21:12 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/sbornik-1925108081.html
На форуме "Россия" представили сборник рассказов Прилепина о ветеранах СВО
На форуме "Россия" представили сборник рассказов Прилепина о ветеранах СВО - РИА Новости, 02.02.2024
На форуме "Россия" представили сборник рассказов Прилепина о ветеранах СВО
На выставке "Россия" состоялась презентация сборника рассказов о ветеранах специальной военной операции "Жизнь за други своя" Захара Прилепина, передает... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T18:52
2024-02-02T21:12
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
россия
захар прилепин
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
сергей новиков
александр бугаев
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. На выставке "Россия" состоялась презентация сборника рассказов о ветеранах специальной военной операции "Жизнь за други своя" Захара Прилепина, передает корреспондент РИА Новости. В мероприятии приняли участие начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев, замминистра культуры Надежда Преподобная, а также председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева. "Если бы писатели и художники взяли на себя такие повышенные обязательства по созданию увлекательных произведений на базе этой книги, было бы очень здорово. Не просто тиражирование, &lt;...&gt; а чтобы эти истории были переложены на язык художественной литературы, потому что художественное слово способно увлекать не только сотни тысяч, а сотни миллионов", — отметил Новиков.Рассказы основаны на личных историях ветеранов спецоперации и членов семей погибших бойцов. Во время презентации представили героев, которые являются основными персонажами в сюжетах сборника."Эта книга — основа для будущих художественных литературных произведений, которые, я уверен, найдут свое отражение и в школе", — заявил Бугаев. В свою очередь, Преподобная подчеркнула, что Минкульт обязательно будет поддерживать такие проекты, и выразила надежду, что этот сборник прочитает как можно больше людей.Выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 года. Она представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. Там представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм.
https://ria.ru/20240125/vystavka-1923520123.html
https://ria.ru/20240121/alentova-1922629840.html
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выставка-форум "россия", россия, захар прилепин, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), сергей новиков, александр бугаев
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Россия, Захар Прилепин, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Сергей Новиков, Александр Бугаев
На форуме "Россия" представили сборник рассказов Прилепина о ветеранах СВО

На выставке "Россия" представили сборник рассказов Прилепина о ветеранах СВО

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезентация первого сборника рассказов о ветеранах специальной военной операции
Презентация первого сборника рассказов о ветеранах специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Презентация первого сборника рассказов о ветеранах специальной военной операции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. На выставке "Россия" состоялась презентация сборника рассказов о ветеранах специальной военной операции "Жизнь за други своя" Захара Прилепина, передает корреспондент РИА Новости.
В мероприятии приняли участие начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев, замминистра культуры Надежда Преподобная, а также председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
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"Если бы писатели и художники взяли на себя такие повышенные обязательства по созданию увлекательных произведений на базе этой книги, было бы очень здорово. Не просто тиражирование, <...> а чтобы эти истории были переложены на язык художественной литературы, потому что художественное слово способно увлекать не только сотни тысяч, а сотни миллионов", — отметил Новиков.
Рассказы основаны на личных историях ветеранов спецоперации и членов семей погибших бойцов. Во время презентации представили героев, которые являются основными персонажами в сюжетах сборника.
«
"Эта книга — основа для будущих художественных литературных произведений, которые, я уверен, найдут свое отражение и в школе", — заявил Бугаев.
В свою очередь, Преподобная подчеркнула, что Минкульт обязательно будет поддерживать такие проекты, и выразила надежду, что этот сборник прочитает как можно больше людей.
Выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 года. Она представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. Там представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм.
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Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"РоссияЗахар ПрилепинМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Сергей НовиковАлександр Бугаев
 
 
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