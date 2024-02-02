https://ria.ru/20240202/sbornik-1925108081.html

На форуме "Россия" представили сборник рассказов Прилепина о ветеранах СВО

На форуме "Россия" представили сборник рассказов Прилепина о ветеранах СВО - РИА Новости, 02.02.2024

На форуме "Россия" представили сборник рассказов Прилепина о ветеранах СВО

На выставке "Россия" состоялась презентация сборника рассказов о ветеранах специальной военной операции "Жизнь за други своя" Захара Прилепина, передает... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T18:52

2024-02-02T18:52

2024-02-02T21:12

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

россия

захар прилепин

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

сергей новиков

александр бугаев

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. На выставке "Россия" состоялась презентация сборника рассказов о ветеранах специальной военной операции "Жизнь за други своя" Захара Прилепина, передает корреспондент РИА Новости. В мероприятии приняли участие начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев, замминистра культуры Надежда Преподобная, а также председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева. "Если бы писатели и художники взяли на себя такие повышенные обязательства по созданию увлекательных произведений на базе этой книги, было бы очень здорово. Не просто тиражирование, <...> а чтобы эти истории были переложены на язык художественной литературы, потому что художественное слово способно увлекать не только сотни тысяч, а сотни миллионов", — отметил Новиков.Рассказы основаны на личных историях ветеранов спецоперации и членов семей погибших бойцов. Во время презентации представили героев, которые являются основными персонажами в сюжетах сборника."Эта книга — основа для будущих художественных литературных произведений, которые, я уверен, найдут свое отражение и в школе", — заявил Бугаев. В свою очередь, Преподобная подчеркнула, что Минкульт обязательно будет поддерживать такие проекты, и выразила надежду, что этот сборник прочитает как можно больше людей.Выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 года. Она представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. Там представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм.

https://ria.ru/20240125/vystavka-1923520123.html

https://ria.ru/20240121/alentova-1922629840.html

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выставка-форум "россия", россия, захар прилепин, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), сергей новиков, александр бугаев