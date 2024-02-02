На форуме "Россия" представили сборник рассказов Прилепина о ветеранах СВО
На выставке "Россия" представили сборник рассказов Прилепина о ветеранах СВО
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезентация первого сборника рассказов о ветеранах специальной военной операции
Презентация первого сборника рассказов о ветеранах специальной военной операции
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. На выставке "Россия" состоялась презентация сборника рассказов о ветеранах специальной военной операции "Жизнь за други своя" Захара Прилепина, передает корреспондент РИА Новости.
В мероприятии приняли участие начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев, замминистра культуры Надежда Преподобная, а также председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
"Если бы писатели и художники взяли на себя такие повышенные обязательства по созданию увлекательных произведений на базе этой книги, было бы очень здорово. Не просто тиражирование, <...> а чтобы эти истории были переложены на язык художественной литературы, потому что художественное слово способно увлекать не только сотни тысяч, а сотни миллионов", — отметил Новиков.
Рассказы основаны на личных историях ветеранов спецоперации и членов семей погибших бойцов. Во время презентации представили героев, которые являются основными персонажами в сюжетах сборника.
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"Эта книга — основа для будущих художественных литературных произведений, которые, я уверен, найдут свое отражение и в школе", — заявил Бугаев.
В свою очередь, Преподобная подчеркнула, что Минкульт обязательно будет поддерживать такие проекты, и выразила надежду, что этот сборник прочитает как можно больше людей.
Выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 года. Она представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. Там представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм.