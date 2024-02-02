https://ria.ru/20240202/rodina-1925062589.html

Путин рассказал, зачем некоторые люди стараются оболгать любовь к Родине

Путин рассказал, зачем некоторые люди стараются оболгать любовь к Родине - РИА Новости, 02.02.2024

Путин рассказал, зачем некоторые люди стараются оболгать любовь к Родине

Те, кто старается оболгать любовь к Родине, тот или не понимает, что он делает, либо делает сознательно по заказу противника, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T16:07

2024-02-02T16:07

2024-02-02T16:29

общество

владимир путин

россия

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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости, Те, кто старается оболгать любовь к Родине, тот или не понимает, что он делает, либо делает сознательно по заказу противника, заявил президент России Владимир Путин."Появляются люди, которые прикрываются любовью к Родине, патриотизмом, и под этой вывеской творят все, что угодно. Такие есть, но, конечно, всегда есть люди, которые чем-то злоупотребляют. Но это не может подорвать саму идею любви к Родине. Вот что важно, вот что мы должны понимать. И поэтому кто-то старается оболгать любовь к Родине, тот или не понимает, что он делает, либо делает сознательно по заказу нашего противника", - сказал Путин во время встречи с участниками форума "Все для Победы!".По его словам, сама любовь к Родине - это очень светлое чувство.

https://ria.ru/20221027/putin-1827334243.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, владимир путин, россия