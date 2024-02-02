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Путин рассказал, зачем некоторые люди стараются оболгать любовь к Родине
Путин рассказал, зачем некоторые люди стараются оболгать любовь к Родине - РИА Новости, 02.02.2024
Путин рассказал, зачем некоторые люди стараются оболгать любовь к Родине
Те, кто старается оболгать любовь к Родине, тот или не понимает, что он делает, либо делает сознательно по заказу противника, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T16:07
2024-02-02T16:07
2024-02-02T16:29
общество
владимир путин
россия
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости, Те, кто старается оболгать любовь к Родине, тот или не понимает, что он делает, либо делает сознательно по заказу противника, заявил президент России Владимир Путин."Появляются люди, которые прикрываются любовью к Родине, патриотизмом, и под этой вывеской творят все, что угодно. Такие есть, но, конечно, всегда есть люди, которые чем-то злоупотребляют. Но это не может подорвать саму идею любви к Родине. Вот что важно, вот что мы должны понимать. И поэтому кто-то старается оболгать любовь к Родине, тот или не понимает, что он делает, либо делает сознательно по заказу нашего противника", - сказал Путин во время встречи с участниками форума "Все для Победы!".По его словам, сама любовь к Родине - это очень светлое чувство.
https://ria.ru/20221027/putin-1827334243.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
Путин рассказал, зачем некоторые люди стараются оболгать любовь к Родине
Путин: пытающиеся оболгать любовь к Родине делают это сознательно или по заказу
ТУЛА, 2 фев - РИА Новости, Те, кто старается оболгать любовь к Родине, тот или не понимает, что он делает, либо делает сознательно по заказу противника, заявил президент России Владимир Путин.
"Появляются люди, которые прикрываются любовью к Родине, патриотизмом, и под этой вывеской творят все, что угодно. Такие есть, но, конечно, всегда есть люди, которые чем-то злоупотребляют. Но это не может подорвать саму идею любви к Родине. Вот что важно, вот что мы должны понимать. И поэтому кто-то старается оболгать любовь к Родине, тот или не понимает, что он делает, либо делает сознательно по заказу нашего противника", - сказал Путин во время встречи с участниками форума "Все для Победы!".
По его словам, сама любовь к Родине - это очень светлое чувство.
Путин: западные партнеры делают все, чтобы оболгать и унизить Россию