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Швейцария призвала привлечь свои компании к разминированию на Украине - РИА Новости, 02.02.2024
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14:49 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/razminirovanie-1925042267.html
Швейцария призвала привлечь свои компании к разминированию на Украине
Швейцария призвала привлечь свои компании к разминированию на Украине - РИА Новости, 02.02.2024
Швейцария призвала привлечь свои компании к разминированию на Украине
Комиссия Сената Швейцарии по политике безопасности (CPS-E) призывает правительство начать масштабную программу разминирования на Украине с участием местных... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T14:49
2024-02-02T14:49
специальная военная операция на украине
в мире
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швейцария
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ЖЕНЕВА, 2 фев – РИА Новости. Комиссия Сената Швейцарии по политике безопасности (CPS-E) призывает правительство начать масштабную программу разминирования на Украине с участием местных компаний, заявила РИА Новости председатель комиссии Андреа Гмюр. "Цель этого проекта - сделать все возможное, чтобы помочь Украине в разминировании, но с участием швейцарских компаний, которые обладают компетенцией для этого. Именно этот последний момент является новым в нашей позиции", - сказала она. Гмюр добавила, что сумма этого проекта по разминированию еще не определена, но что она будет включена в общую гуманитарную помощь, которую Швейцария оказывает Украине в рамках ее нейтралитета. В опубликованном заявлении на сайте парламента комиссия уточняет, что она хотела бы, чтобы швейцарский фонд разминирования (FSD), Женевский международный центр гуманитарного разминирования (CIDHG) и армейский центр компетенции в области разминирования (NBC-DEMUNEX) участвовали в проекте. В декабре швейцарские депутаты проголосовали за такой проект, не уточнив, что швейцарские компании должны участвовать в нем в первую очередь. Голосование по этому законопроекту в Сенате запланировано на весеннюю сессию. В ноябре президент Швейцарии Ален Берсе заявил о намерении предоставить Украине более 110 миллионов долларов помощи, направленных на гуманитарное разминирование. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что страна договорилась о привлечении еще 73 миллионов долларов на разминирование территорий. Также премьер заявлял, по оценке Всемирного банка, полный комплекс работ по гуманитарному разминированию в стране будет стоить 37,4 миллиарда долларов. Только потребности на 2023 год достигали более 397 миллионов долларов.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923106738.html
https://ria.ru/20240121/problema-1922608761.html
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в мире, украина, швейцария, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Швейцария, Ситуация в ДНР и ЛНР
Швейцария призвала привлечь свои компании к разминированию на Украине

Сенат Швейцарии призвал привлечь местные компании к разминированию на Украине

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФедеральный дворец (Парламент) в городе Берн
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 2 фев – РИА Новости. Комиссия Сената Швейцарии по политике безопасности (CPS-E) призывает правительство начать масштабную программу разминирования на Украине с участием местных компаний, заявила РИА Новости председатель комиссии Андреа Гмюр.
"Цель этого проекта - сделать все возможное, чтобы помочь Украине в разминировании, но с участием швейцарских компаний, которые обладают компетенцией для этого. Именно этот последний момент является новым в нашей позиции", - сказала она. Гмюр добавила, что сумма этого проекта по разминированию еще не определена, но что она будет включена в общую гуманитарную помощь, которую Швейцария оказывает Украине в рамках ее нейтралитета.
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В опубликованном заявлении на сайте парламента комиссия уточняет, что она хотела бы, чтобы швейцарский фонд разминирования (FSD), Женевский международный центр гуманитарного разминирования (CIDHG) и армейский центр компетенции в области разминирования (NBC-DEMUNEX) участвовали в проекте.
В декабре швейцарские депутаты проголосовали за такой проект, не уточнив, что швейцарские компании должны участвовать в нем в первую очередь. Голосование по этому законопроекту в Сенате запланировано на весеннюю сессию. В ноябре президент Швейцарии Ален Берсе заявил о намерении предоставить Украине более 110 миллионов долларов помощи, направленных на гуманитарное разминирование.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что страна договорилась о привлечении еще 73 миллионов долларов на разминирование территорий. Также премьер заявлял, по оценке Всемирного банка, полный комплекс работ по гуманитарному разминированию в стране будет стоить 37,4 миллиарда долларов. Только потребности на 2023 год достигали более 397 миллионов долларов.
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