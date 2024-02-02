https://ria.ru/20240202/putin-1925117081.html

Путин попросил Мурашко обсудить с коллегами создание центра нейрохирургии

Путин попросил Мурашко обсудить с коллегами создание центра нейрохирургии - РИА Новости, 02.02.2024

Путин попросил Мурашко обсудить с коллегами создание центра нейрохирургии

Президент России Владимир Путин попросил министра здравоохранения Михаила Мурашко переговорить с директором Федерального научно-клинического центра... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T19:46

2024-02-02T19:46

2024-02-02T19:46

общество

россия

донецк

владимир путин

михаил мурашко

татьяна голикова

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил министра здравоохранения Михаила Мурашко переговорить с директором Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии о создании центра нейрохирургии, а также доложить о вопросе по уровню оплаты труда водителей скорой в Донецке. "Гречко Андрей Вячеславович директор центра реаниматологии и реабилитологии... поставил вопрос о создании центра, прежде всего, это касается детей, в той области, которой он занимается, это нейрохирургия. Я прошу, Михаил Альбертович, тогда найти его и переговорить", - сказал Путин на открытии онкологических центров в регионах РФ. Мурашко, отвечая на просьбу президента, сообщил, что в течение двух рабочих дней обсудит с руководителем центра реаниматологии вопрос о создании центра нейрохирургии и доложит. Путин добавил, что второй вопрос, который хотел бы позже обсудить, связан с уровнем оплаты труда водителей медицинского транспорта в Донецке. Президент попросил доложить о предложениях и попросил поддержать водителей, так как люди работают в очень тяжелых условиях, связанных с опасностью для жизни. В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова уточнила, что по Донецку вопрос решен. Правительство 18 января приняло соответствующее постановление и доплаты водителям скорой медпомощи будут, пояснила она, добавив, что о размере выплат будет доложено позже.

https://ria.ru/20240202/onkologiya-1925107942.html

https://ria.ru/20240122/golikova-1922738582.html

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общество, россия, донецк, владимир путин, михаил мурашко, татьяна голикова