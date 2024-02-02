https://ria.ru/20240202/putin-1925093845.html
Путин рассказал о поддержке, укрепляющей боевой дух бойцов на передовой
Путин рассказал о поддержке, укрепляющей боевой дух бойцов на передовой - РИА Новости, 02.02.2024
Путин рассказал о поддержке, укрепляющей боевой дух бойцов на передовой
Искренняя поддержка людей укрепляет боевой дух российских военных на передовой, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T17:45
2024-02-02T17:45
2024-02-02T18:40
специальная военная операция на украине
владимир путин
общество
россия
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Искренняя поддержка людей укрепляет боевой дух российских военных на передовой, заявил президент России Владимир Путин."Все дело в факте единения, в желании сделать все для победы и наших ребят, которые рискуют своей жизнью на передовой. Это главное. Это то, что обеспечит наш успех. Такая искренняя поддержка людей поистине бесценна, она укрепляет боевой дух наших ребят", - сказал Путин на форуме "Всё для победы!"
https://ria.ru/20240126/putin-1923780838.html
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владимир путин, общество, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Общество, Россия
Путин рассказал о поддержке, укрепляющей боевой дух бойцов на передовой
Путин: искренняя поддержка людей укрепляет боевой дух наших ребят на передовой