Рейтинг@Mail.ru
Путин поддержал создание детского центра нейрореабилитации - РИА Новости, 02.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 02.02.2024 (обновлено: 17:14 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/putin-1925082756.html
Путин поддержал создание детского центра нейрореабилитации
Путин поддержал создание детского центра нейрореабилитации - РИА Новости, 02.02.2024
Путин поддержал создание детского центра нейрореабилитации
Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Минобрнауки Валерием Фальковым возможность создания в... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T17:12
2024-02-02T17:14
владимир путин
михаил мурашко
валерий фальков
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924613980_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_0f5deb9829ba51a97062c9980bf3bdce.jpg
ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Минобрнауки Валерием Фальковым возможность создания в стране специального детского центра для ранней нейрореабилитации. Президент в пятницу встретился в Туле с участниками форума "Все для победы". Один из них, директор Федерального центра реаниматологии и реабилитологии Андрей Гречко предложил создать отдельный детский центр для ранней нейрореабилитации в условиях высокотехнологичной нейрореанимации. Он попросил президента поручить проработку этого вопроса профильным министрам. "У нас с ним (министром здравоохранения) контакт будет сегодня, я с ним поговорю, обязательно скажу ему об этом... И сегодня же переговорю с министром науки", - пообещал Путин. Продолжая разговор с врачом, он упомянул о сложности его работы. Тот ответил, что работа "любимая". "Я не представляю, как это может быть любимая работа - в мозге ковыряться, просто ужас какой-то. Но у людей, видимо, так душа и сердце настроены, чтобы помогать людям. Это миссия, так же, как и миссия священника", - добавил президент. Путин позже в пятницу планирует заехать в новый онкологический центр в Туле, он проведет отдельное совещание, в режиме видеоконференции также будут открыты несколько таких центров в регионах страны, сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20240202/murashko-1925032262.html
https://ria.ru/20240201/meditsina-1924705200.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924613980_552:0:2908:1767_1920x0_80_0_0_32c2bfd144c4ca054ec7d1f9676b2529.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, михаил мурашко, валерий фальков, россия
Владимир Путин, Михаил Мурашко, Валерий Фальков, Россия
Путин поддержал создание детского центра нейрореабилитации

Путин пообещал обсудить с Мурашко создание детского центра нейрореабилитации

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Минобрнауки Валерием Фальковым возможность создания в стране специального детского центра для ранней нейрореабилитации.
Президент в пятницу встретился в Туле с участниками форума "Все для победы". Один из них, директор Федерального центра реаниматологии и реабилитологии Андрей Гречко предложил создать отдельный детский центр для ранней нейрореабилитации в условиях высокотехнологичной нейрореанимации. Он попросил президента поручить проработку этого вопроса профильным министрам.
Михаил Мурашко
Мурашко рассказал о перспективах развития лекарственных технологий
Вчера, 14:08
"У нас с ним (министром здравоохранения) контакт будет сегодня, я с ним поговорю, обязательно скажу ему об этом... И сегодня же переговорю с министром науки", - пообещал Путин.
Продолжая разговор с врачом, он упомянул о сложности его работы. Тот ответил, что работа "любимая".
"Я не представляю, как это может быть любимая работа - в мозге ковыряться, просто ужас какой-то. Но у людей, видимо, так душа и сердце настроены, чтобы помогать людям. Это миссия, так же, как и миссия священника", - добавил президент.
Путин позже в пятницу планирует заехать в новый онкологический центр в Туле, он проведет отдельное совещание, в режиме видеоконференции также будут открыты несколько таких центров в регионах страны, сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Мурашко отметил сохранение коммуникации в медицине с зарубежными коллегами
1 февраля, 03:23
 
Владимир ПутинМихаил МурашкоВалерий ФальковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала