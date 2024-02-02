https://ria.ru/20240202/putin-1925082756.html

Путин поддержал создание детского центра нейрореабилитации

Путин поддержал создание детского центра нейрореабилитации - РИА Новости, 02.02.2024

Путин поддержал создание детского центра нейрореабилитации

Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Минобрнауки Валерием Фальковым возможность создания в... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T17:12

2024-02-02T17:12

2024-02-02T17:14

владимир путин

михаил мурашко

валерий фальков

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924613980_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_0f5deb9829ba51a97062c9980bf3bdce.jpg

ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Минобрнауки Валерием Фальковым возможность создания в стране специального детского центра для ранней нейрореабилитации. Президент в пятницу встретился в Туле с участниками форума "Все для победы". Один из них, директор Федерального центра реаниматологии и реабилитологии Андрей Гречко предложил создать отдельный детский центр для ранней нейрореабилитации в условиях высокотехнологичной нейрореанимации. Он попросил президента поручить проработку этого вопроса профильным министрам. "У нас с ним (министром здравоохранения) контакт будет сегодня, я с ним поговорю, обязательно скажу ему об этом... И сегодня же переговорю с министром науки", - пообещал Путин. Продолжая разговор с врачом, он упомянул о сложности его работы. Тот ответил, что работа "любимая". "Я не представляю, как это может быть любимая работа - в мозге ковыряться, просто ужас какой-то. Но у людей, видимо, так душа и сердце настроены, чтобы помогать людям. Это миссия, так же, как и миссия священника", - добавил президент. Путин позже в пятницу планирует заехать в новый онкологический центр в Туле, он проведет отдельное совещание, в режиме видеоконференции также будут открыты несколько таких центров в регионах страны, сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240202/murashko-1925032262.html

https://ria.ru/20240201/meditsina-1924705200.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, михаил мурашко, валерий фальков, россия