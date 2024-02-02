https://ria.ru/20240202/putin-1925082756.html
Путин поддержал создание детского центра нейрореабилитации
Путин поддержал создание детского центра нейрореабилитации - РИА Новости, 02.02.2024
Путин поддержал создание детского центра нейрореабилитации
Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Минобрнауки Валерием Фальковым возможность создания в... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T17:12
2024-02-02T17:12
2024-02-02T17:14
владимир путин
михаил мурашко
валерий фальков
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924613980_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_0f5deb9829ba51a97062c9980bf3bdce.jpg
ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Минобрнауки Валерием Фальковым возможность создания в стране специального детского центра для ранней нейрореабилитации. Президент в пятницу встретился в Туле с участниками форума "Все для победы". Один из них, директор Федерального центра реаниматологии и реабилитологии Андрей Гречко предложил создать отдельный детский центр для ранней нейрореабилитации в условиях высокотехнологичной нейрореанимации. Он попросил президента поручить проработку этого вопроса профильным министрам. "У нас с ним (министром здравоохранения) контакт будет сегодня, я с ним поговорю, обязательно скажу ему об этом... И сегодня же переговорю с министром науки", - пообещал Путин. Продолжая разговор с врачом, он упомянул о сложности его работы. Тот ответил, что работа "любимая". "Я не представляю, как это может быть любимая работа - в мозге ковыряться, просто ужас какой-то. Но у людей, видимо, так душа и сердце настроены, чтобы помогать людям. Это миссия, так же, как и миссия священника", - добавил президент. Путин позже в пятницу планирует заехать в новый онкологический центр в Туле, он проведет отдельное совещание, в режиме видеоконференции также будут открыты несколько таких центров в регионах страны, сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20240202/murashko-1925032262.html
https://ria.ru/20240201/meditsina-1924705200.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924613980_552:0:2908:1767_1920x0_80_0_0_32c2bfd144c4ca054ec7d1f9676b2529.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, михаил мурашко, валерий фальков, россия
Владимир Путин, Михаил Мурашко, Валерий Фальков, Россия
Путин поддержал создание детского центра нейрореабилитации
Путин пообещал обсудить с Мурашко создание детского центра нейрореабилитации
ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Минобрнауки Валерием Фальковым возможность создания в стране специального детского центра для ранней нейрореабилитации.
Президент в пятницу встретился в Туле с участниками форума "Все для победы". Один из них, директор Федерального центра реаниматологии и реабилитологии Андрей Гречко предложил создать отдельный детский центр для ранней нейрореабилитации в условиях высокотехнологичной нейрореанимации. Он попросил президента поручить проработку этого вопроса профильным министрам.
Мурашко рассказал о перспективах развития лекарственных технологий
"У нас с ним (министром здравоохранения) контакт будет сегодня, я с ним поговорю, обязательно скажу ему об этом... И сегодня же переговорю с министром науки", - пообещал Путин.
Продолжая разговор с врачом, он упомянул о сложности его работы. Тот ответил, что работа "любимая".
"Я не представляю, как это может быть любимая работа - в мозге ковыряться, просто ужас какой-то. Но у людей, видимо, так душа и сердце настроены, чтобы помогать людям. Это миссия, так же, как и миссия священника", - добавил президент.
Путин позже в пятницу планирует заехать в новый онкологический центр в Туле, он проведет отдельное совещание, в режиме видеоконференции также будут открыты несколько таких центров в регионах страны, сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Мурашко отметил сохранение коммуникации в медицине с зарубежными коллегами