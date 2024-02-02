https://ria.ru/20240202/putin-1925075938.html

Путин рассказал о героизме одного из бойцов

Путин рассказал о героизме одного из бойцов - РИА Новости, 02.02.2024

Путин рассказал о героизме одного из бойцов

Президент РФ Владимир Путин рассказал о героизме одного из бойцов СВО. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T16:49

2024-02-02T16:49

2024-02-02T16:49

россия

владимир путин

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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о героизме одного из бойцов СВО. "Я знаю и другие случаи. Когда танк наш оказался поврежденным, загорелся, командир танка вытащил оттуда экипаж в безопасную зону, сам вернулся, танк погасил. Потом прицепил его к другому танку и вернул в часть. А потом в ремонтную базу", - сказал он на встрече с участниками форума "Все для Победы". "У нас и таких ребят много", - добавил Путин.

https://ria.ru/20240202/rossiya-1925074447.html

россия

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россия, владимир путин