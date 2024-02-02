https://ria.ru/20240202/putin-1925075938.html
Путин рассказал о героизме одного из бойцов
Путин рассказал о героизме одного из бойцов - РИА Новости, 02.02.2024
Путин рассказал о героизме одного из бойцов
Президент РФ Владимир Путин рассказал о героизме одного из бойцов СВО. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T16:49
2024-02-02T16:49
2024-02-02T16:49
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924888122_0:0:2838:1597_1920x0_80_0_0_3509ba3f50b06b246efeff9ebd47561b.jpg
ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о героизме одного из бойцов СВО. "Я знаю и другие случаи. Когда танк наш оказался поврежденным, загорелся, командир танка вытащил оттуда экипаж в безопасную зону, сам вернулся, танк погасил. Потом прицепил его к другому танку и вернул в часть. А потом в ремонтную базу", - сказал он на встрече с участниками форума "Все для Победы". "У нас и таких ребят много", - добавил Путин.
https://ria.ru/20240202/rossiya-1925074447.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924888122_156:0:2677:1891_1920x0_80_0_0_b85c5fb7e335d0049adf32cd07d06660.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин рассказал о героизме одного из бойцов
Путин рассказал о героизме одного из бойцов СВО
ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о героизме одного из бойцов СВО.
"Я знаю и другие случаи. Когда танк наш оказался поврежденным, загорелся, командир танка вытащил оттуда экипаж в безопасную зону, сам вернулся, танк погасил. Потом прицепил его к другому танку и вернул в часть. А потом в ремонтную базу", - сказал он на встрече с участниками форума "Все для Победы".
"У нас и таких ребят много", - добавил Путин.
Путин рассказал, что бы было, если бы Россия не защищала новые регионы