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Путин рассказал о героизме одного из бойцов - РИА Новости, 02.02.2024
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16:49 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/putin-1925075938.html
Путин рассказал о героизме одного из бойцов
Путин рассказал о героизме одного из бойцов - РИА Новости, 02.02.2024
Путин рассказал о героизме одного из бойцов
Президент РФ Владимир Путин рассказал о героизме одного из бойцов СВО. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T16:49
2024-02-02T16:49
россия
владимир путин
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о героизме одного из бойцов СВО. "Я знаю и другие случаи. Когда танк наш оказался поврежденным, загорелся, командир танка вытащил оттуда экипаж в безопасную зону, сам вернулся, танк погасил. Потом прицепил его к другому танку и вернул в часть. А потом в ремонтную базу", - сказал он на встрече с участниками форума "Все для Победы". "У нас и таких ребят много", - добавил Путин.
https://ria.ru/20240202/rossiya-1925074447.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о героизме одного из бойцов

Путин рассказал о героизме одного из бойцов СВО

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о героизме одного из бойцов СВО.
"Я знаю и другие случаи. Когда танк наш оказался поврежденным, загорелся, командир танка вытащил оттуда экипаж в безопасную зону, сам вернулся, танк погасил. Потом прицепил его к другому танку и вернул в часть. А потом в ремонтную базу", - сказал он на встрече с участниками форума "Все для Победы".
"У нас и таких ребят много", - добавил Путин.
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