https://ria.ru/20240202/putin-1925055955.html
Россия поставила военную технику за рубеж на миллиарды долларов в 2023 году
Россия поставила военную технику за рубеж на миллиарды долларов в 2023 году - РИА Новости, 02.02.2024
Россия поставила военную технику за рубеж на миллиарды долларов в 2023 году
Россия в прошлом году поставила военное оборудование за рубеж на миллиарды долларов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T15:45
2024-02-02T15:45
2024-02-02T15:53
россия
в мире
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1925005745_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_388a42a361881694a79ab96802caf067.jpg
ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Россия в прошлом году поставила военное оборудование за рубеж на миллиарды долларов, заявил президент России Владимир Путин."Мы в прошлом году прилично поставили на мировые рынки наше военное оборудование - на миллиарды долларов", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20231219/proryv-1916718761.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1925005745_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_e477a8fea997dc9f77d896f4204d4e71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, владимир путин
Россия, В мире, Владимир Путин
Россия поставила военную технику за рубеж на миллиарды долларов в 2023 году
Путин: РФ поставила военную технику за рубеж на миллиарды долларов в 2023 году