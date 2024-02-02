https://ria.ru/20240202/putin-1925055955.html

Россия поставила военную технику за рубеж на миллиарды долларов в 2023 году

Россия поставила военную технику за рубеж на миллиарды долларов в 2023 году - РИА Новости, 02.02.2024

Россия поставила военную технику за рубеж на миллиарды долларов в 2023 году

Россия в прошлом году поставила военное оборудование за рубеж на миллиарды долларов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T15:45

2024-02-02T15:45

2024-02-02T15:53

россия

в мире

владимир путин

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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Россия в прошлом году поставила военное оборудование за рубеж на миллиарды долларов, заявил президент России Владимир Путин."Мы в прошлом году прилично поставили на мировые рынки наше военное оборудование - на миллиарды долларов", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20231219/proryv-1916718761.html

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россия, в мире, владимир путин