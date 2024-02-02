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Путин заявил о полной загруженности предприятий ОПК - РИА Новости, 02.02.2024
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15:39 02.02.2024 (обновлено: 15:44 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/putin-1925053846.html
Путин заявил о полной загруженности предприятий ОПК
Путин заявил о полной загруженности предприятий ОПК - РИА Новости, 02.02.2024
Путин заявил о полной загруженности предприятий ОПК
У российских предприятий оборонно-промышленного комплекса сейчас заказов "под завязку", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T15:39
2024-02-02T15:44
владимир путин
безопасность
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. У российских предприятий оборонно-промышленного комплекса сейчас заказов "под завязку", заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается оборонных предприятий вообще и тульских в частности... заказов под завязку", - сказал глава государства.
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владимир путин, безопасность
Владимир Путин, Безопасность
Путин заявил о полной загруженности предприятий ОПК

Путин: заказов на предприятиях ОПК сейчас под завязку

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Путин. Архивное фото
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. У российских предприятий оборонно-промышленного комплекса сейчас заказов "под завязку", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается оборонных предприятий вообще и тульских в частности... заказов под завязку", - сказал глава государства.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Путин заявил о прорыве российского ОПК
19 декабря 2023, 14:53
 
Владимир ПутинБезопасность
 
 
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