https://ria.ru/20240202/putin-1925053846.html
Путин заявил о полной загруженности предприятий ОПК
Путин заявил о полной загруженности предприятий ОПК - РИА Новости, 02.02.2024
Путин заявил о полной загруженности предприятий ОПК
У российских предприятий оборонно-промышленного комплекса сейчас заказов "под завязку", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T15:39
2024-02-02T15:39
2024-02-02T15:44
владимир путин
безопасность
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. У российских предприятий оборонно-промышленного комплекса сейчас заказов "под завязку", заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается оборонных предприятий вообще и тульских в частности... заказов под завязку", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20231219/proryv-1916718761.html
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владимир путин, безопасность
Владимир Путин, Безопасность
Путин заявил о полной загруженности предприятий ОПК
Путин: заказов на предприятиях ОПК сейчас под завязку