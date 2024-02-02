https://ria.ru/20240202/putin-1925053846.html

Путин заявил о полной загруженности предприятий ОПК

Путин заявил о полной загруженности предприятий ОПК - РИА Новости, 02.02.2024

Путин заявил о полной загруженности предприятий ОПК

У российских предприятий оборонно-промышленного комплекса сейчас заказов "под завязку", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T15:39

2024-02-02T15:39

2024-02-02T15:44

владимир путин

безопасность

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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. У российских предприятий оборонно-промышленного комплекса сейчас заказов "под завязку", заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается оборонных предприятий вообще и тульских в частности... заказов под завязку", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20231219/proryv-1916718761.html

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владимир путин, безопасность