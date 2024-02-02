Названы города России, жители которых зимой путешествовали чаще всего
Жители Екатеринбурга и Казани, кроме столиц, чаще других путешествовали зимой
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкAirbus-A320 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту "Казань"
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Екатеринбург, Казань и Уфа стали этой зимой самыми "путешествующими" на самолетах городами, если не брать в расчет Москву и Санкт-Петербург, рассказали РИА Новости в сервисе для покупки авиабилетов "Авиасейлс".
Там проанализировали бронирования россиян в период за декабрь 2022 года и январь 2023 года. Для анализа были взяты поездки туда-обратно из регионов страны – это позволило отделить местных путешественников от гостей городов. "В топ-3 города-путешественника вошли Екатеринбург, Казань и Уфа. Две столицы – Москва и Санкт-Петербург – не брались в расчет для этого рейтинга", – рассказали в сервисе.
Там отметили, что этой зимой жители Екатеринбурга стали самыми путешествующими россиянами: "Уральцы предпочли поездки по России – доля внутренних перелетов составила 84 процента от всех бронирований". Горожане выбирали путешествия в Москву, Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Калининград.
"Казанцы заняли второе место в рейтинге самых путешествующих россиян. Почти каждое пятое бронирование – за границу. Стамбул (Турция), Дубай (ОАЭ), Белград (Сербия), Бангкок (Таиланд) и Тбилиси (Грузия) вошли в список самых посещаемых. Жители Казани путешествовали и по России, преимущественно в Санкт-Петербург, Москву, Сочи, Минеральные Воды и Махачкалу", – добавили в компании.
Замыкает тройку лидеров городов-путешественников Уфа. "Жители города отдавали преимущество поездкам по России – девять из 10 бронирований сделаны по внутренним направлениям. Из самых популярных городов – Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Махачкала. Из заграничных направлений в топ вошли Дубай (ОАЭ), Стамбул и Анталия (Турция), Ереван (Армения) и Пхукет (Таиланд)", – уточнили в "Авиасейлс".