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Названы города России, жители которых зимой путешествовали чаще всего - РИА Новости, 02.02.2024
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Туризм
 
02:31 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/puteshestviya-1924738991.html
Названы города России, жители которых зимой путешествовали чаще всего
Названы города России, жители которых зимой путешествовали чаще всего - РИА Новости, 02.02.2024
Названы города России, жители которых зимой путешествовали чаще всего
Екатеринбург, Казань и Уфа стали этой зимой самыми "путешествующими" на самолетах городами, если не брать в расчет Москву и Санкт-Петербург, рассказали РИА... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T02:31
2024-02-02T02:31
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Екатеринбург, Казань и Уфа стали этой зимой самыми "путешествующими" на самолетах городами, если не брать в расчет Москву и Санкт-Петербург, рассказали РИА Новости в сервисе для покупки авиабилетов "Авиасейлс". Там проанализировали бронирования россиян в период за декабрь 2022 года и январь 2023 года. Для анализа были взяты поездки туда-обратно из регионов страны – это позволило отделить местных путешественников от гостей городов. "В топ-3 города-путешественника вошли Екатеринбург, Казань и Уфа. Две столицы – Москва и Санкт-Петербург – не брались в расчет для этого рейтинга", – рассказали в сервисе. Там отметили, что этой зимой жители Екатеринбурга стали самыми путешествующими россиянами: "Уральцы предпочли поездки по России – доля внутренних перелетов составила 84 процента от всех бронирований". Горожане выбирали путешествия в Москву, Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Калининград. Из зарубежных туристических направлений самыми популярными стали Дубай (ОАЭ), Ереван (Армения), Стамбул (Турция), Пхукет (Таиланд) и Тбилиси (Грузия), сообщили аналитики. "Казанцы заняли второе место в рейтинге самых путешествующих россиян. Почти каждое пятое бронирование – за границу. Стамбул (Турция), Дубай (ОАЭ), Белград (Сербия), Бангкок (Таиланд) и Тбилиси (Грузия) вошли в список самых посещаемых. Жители Казани путешествовали и по России, преимущественно в Санкт-Петербург, Москву, Сочи, Минеральные Воды и Махачкалу", – добавили в компании. Замыкает тройку лидеров городов-путешественников Уфа. "Жители города отдавали преимущество поездкам по России – девять из 10 бронирований сделаны по внутренним направлениям. Из самых популярных городов – Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Махачкала. Из заграничных направлений в топ вошли Дубай (ОАЭ), Стамбул и Анталия (Турция), Ереван (Армения) и Пхукет (Таиланд)", – уточнили в "Авиасейлс".
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новости - туризм, туризм, туристы, уфа, казань, екатеринбург, авиарейсы, авиабилеты
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Уфа, Казань, Екатеринбург, авиарейсы, Авиабилеты
Названы города России, жители которых зимой путешествовали чаще всего

Жители Екатеринбурга и Казани, кроме столиц, чаще других путешествовали зимой

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкAirbus-A320 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту "Казань"
Airbus-A320 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Казань - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Екатеринбург, Казань и Уфа стали этой зимой самыми "путешествующими" на самолетах городами, если не брать в расчет Москву и Санкт-Петербург, рассказали РИА Новости в сервисе для покупки авиабилетов "Авиасейлс".
Там проанализировали бронирования россиян в период за декабрь 2022 года и январь 2023 года. Для анализа были взяты поездки туда-обратно из регионов страны – это позволило отделить местных путешественников от гостей городов. "В топ-3 города-путешественника вошли Екатеринбург, Казань и Уфа. Две столицы – Москва и Санкт-Петербург – не брались в расчет для этого рейтинга", – рассказали в сервисе.
Там отметили, что этой зимой жители Екатеринбурга стали самыми путешествующими россиянами: "Уральцы предпочли поездки по России – доля внутренних перелетов составила 84 процента от всех бронирований". Горожане выбирали путешествия в Москву, Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Калининград.
Из зарубежных туристических направлений самыми популярными стали Дубай (ОАЭ), Ереван (Армения), Стамбул (Турция), Пхукет (Таиланд) и Тбилиси (Грузия), сообщили аналитики.
"Казанцы заняли второе место в рейтинге самых путешествующих россиян. Почти каждое пятое бронирование – за границу. Стамбул (Турция), Дубай (ОАЭ), Белград (Сербия), Бангкок (Таиланд) и Тбилиси (Грузия) вошли в список самых посещаемых. Жители Казани путешествовали и по России, преимущественно в Санкт-Петербург, Москву, Сочи, Минеральные Воды и Махачкалу", – добавили в компании.
Замыкает тройку лидеров городов-путешественников Уфа. "Жители города отдавали преимущество поездкам по России – девять из 10 бронирований сделаны по внутренним направлениям. Из самых популярных городов – Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Махачкала. Из заграничных направлений в топ вошли Дубай (ОАЭ), Стамбул и Анталия (Турция), Ереван (Армения) и Пхукет (Таиланд)", – уточнили в "Авиасейлс".
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