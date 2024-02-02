https://ria.ru/20240202/puteshestviya-1924738991.html

Названы города России, жители которых зимой путешествовали чаще всего

Названы города России, жители которых зимой путешествовали чаще всего - РИА Новости, 02.02.2024

Названы города России, жители которых зимой путешествовали чаще всего

Екатеринбург, Казань и Уфа стали этой зимой самыми "путешествующими" на самолетах городами, если не брать в расчет Москву и Санкт-Петербург, рассказали РИА... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T02:31

2024-02-02T02:31

2024-02-02T02:31

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

уфа

казань

екатеринбург

авиарейсы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150556/44/1505564499_0:124:2950:1783_1920x0_80_0_0_16993816587e0b733b3c4873d0b8808a.jpg

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Екатеринбург, Казань и Уфа стали этой зимой самыми "путешествующими" на самолетах городами, если не брать в расчет Москву и Санкт-Петербург, рассказали РИА Новости в сервисе для покупки авиабилетов "Авиасейлс". Там проанализировали бронирования россиян в период за декабрь 2022 года и январь 2023 года. Для анализа были взяты поездки туда-обратно из регионов страны – это позволило отделить местных путешественников от гостей городов. "В топ-3 города-путешественника вошли Екатеринбург, Казань и Уфа. Две столицы – Москва и Санкт-Петербург – не брались в расчет для этого рейтинга", – рассказали в сервисе. Там отметили, что этой зимой жители Екатеринбурга стали самыми путешествующими россиянами: "Уральцы предпочли поездки по России – доля внутренних перелетов составила 84 процента от всех бронирований". Горожане выбирали путешествия в Москву, Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Калининград. Из зарубежных туристических направлений самыми популярными стали Дубай (ОАЭ), Ереван (Армения), Стамбул (Турция), Пхукет (Таиланд) и Тбилиси (Грузия), сообщили аналитики. "Казанцы заняли второе место в рейтинге самых путешествующих россиян. Почти каждое пятое бронирование – за границу. Стамбул (Турция), Дубай (ОАЭ), Белград (Сербия), Бангкок (Таиланд) и Тбилиси (Грузия) вошли в список самых посещаемых. Жители Казани путешествовали и по России, преимущественно в Санкт-Петербург, Москву, Сочи, Минеральные Воды и Махачкалу", – добавили в компании. Замыкает тройку лидеров городов-путешественников Уфа. "Жители города отдавали преимущество поездкам по России – девять из 10 бронирований сделаны по внутренним направлениям. Из самых популярных городов – Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Махачкала. Из заграничных направлений в топ вошли Дубай (ОАЭ), Стамбул и Анталия (Турция), Ереван (Армения) и Пхукет (Таиланд)", – уточнили в "Авиасейлс".

https://ria.ru/20240130/puteshestviya-1924154057.html

уфа

казань

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, туризм, туристы, уфа, казань, екатеринбург, авиарейсы, авиабилеты