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Путин заявил о росте производства гражданской техники на предприятиях ОПК - РИА Новости, 02.02.2024
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17:27 02.02.2024 (обновлено: 18:30 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/proizvodstvo-1925087119.html
Путин заявил о росте производства гражданской техники на предприятиях ОПК
Путин заявил о росте производства гражданской техники на предприятиях ОПК - РИА Новости, 02.02.2024
Путин заявил о росте производства гражданской техники на предприятиях ОПК
По итогам 2023 года почти на 30% выросло производство гражданской техники на предприятиях ОПК, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T17:27
2024-02-02T18:30
экономика
россия
владимир путин
общероссийский народный фронт
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. По итогам 2023 года почти на 30% выросло производство гражданской техники на предприятиях ОПК, заявил президент России Владимир Путин."По итогам 2023 года, в условиях специальной военной операции, когда безусловно приоритет отдается производству военной техники... почти на 30% - на 27% - выросло производство на предприятиях ОПК гражданской техники", - сказал Путин на форуме ОНФ "Всё для победы!".
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экономика, россия, владимир путин, общероссийский народный фронт
Экономика, Россия, Владимир Путин, Общероссийский народный фронт
Путин заявил о росте производства гражданской техники на предприятиях ОПК

Путин: производство гражданской техники в ОПК за год выросло на 30%

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. По итогам 2023 года почти на 30% выросло производство гражданской техники на предприятиях ОПК, заявил президент России Владимир Путин.
"По итогам 2023 года, в условиях специальной военной операции, когда безусловно приоритет отдается производству военной техники... почти на 30% - на 27% - выросло производство на предприятиях ОПК гражданской техники", - сказал Путин на форуме ОНФ "Всё для победы!".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Путин заявил о прорыве российского ОПК
19 декабря 2023, 14:53
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинОбщероссийский народный фронт
 
 
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