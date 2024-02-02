https://ria.ru/20240202/proizvodstvo-1925087119.html
Путин заявил о росте производства гражданской техники на предприятиях ОПК
Путин заявил о росте производства гражданской техники на предприятиях ОПК - РИА Новости, 02.02.2024
Путин заявил о росте производства гражданской техники на предприятиях ОПК
По итогам 2023 года почти на 30% выросло производство гражданской техники на предприятиях ОПК, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T17:27
2024-02-02T17:27
2024-02-02T18:30
экономика
россия
владимир путин
общероссийский народный фронт
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. По итогам 2023 года почти на 30% выросло производство гражданской техники на предприятиях ОПК, заявил президент России Владимир Путин."По итогам 2023 года, в условиях специальной военной операции, когда безусловно приоритет отдается производству военной техники... почти на 30% - на 27% - выросло производство на предприятиях ОПК гражданской техники", - сказал Путин на форуме ОНФ "Всё для победы!".
https://ria.ru/20231219/proryv-1916718761.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, общероссийский народный фронт
Экономика, Россия, Владимир Путин, Общероссийский народный фронт
Путин заявил о росте производства гражданской техники на предприятиях ОПК
Путин: производство гражданской техники в ОПК за год выросло на 30%