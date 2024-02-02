https://ria.ru/20240202/proizvodstvo-1925087119.html

Путин заявил о росте производства гражданской техники на предприятиях ОПК

Путин заявил о росте производства гражданской техники на предприятиях ОПК - РИА Новости, 02.02.2024

Путин заявил о росте производства гражданской техники на предприятиях ОПК

По итогам 2023 года почти на 30% выросло производство гражданской техники на предприятиях ОПК, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T17:27

2024-02-02T17:27

2024-02-02T18:30

экономика

россия

владимир путин

общероссийский народный фронт

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. По итогам 2023 года почти на 30% выросло производство гражданской техники на предприятиях ОПК, заявил президент России Владимир Путин."По итогам 2023 года, в условиях специальной военной операции, когда безусловно приоритет отдается производству военной техники... почти на 30% - на 27% - выросло производство на предприятиях ОПК гражданской техники", - сказал Путин на форуме ОНФ "Всё для победы!".

https://ria.ru/20231219/proryv-1916718761.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, общероссийский народный фронт