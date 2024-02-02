https://ria.ru/20240202/pozhertvovaniya-1925056949.html

В Белгороде волонтера арестовали по делу об аккаунте с донатами ВСУ

В Белгороде волонтера арестовали по делу об аккаунте с донатами ВСУ - РИА Новости, 02.02.2024

В Белгороде волонтера арестовали по делу об аккаунте с донатами ВСУ

Свердловский суд Белгорода арестовал волонтера Надежду Россинскую по делу о сборе пожертвований для ВСУ – сама девушка уверяет, что помогала только ВС РФ и... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T15:48

2024-02-02T15:48

2024-02-02T15:50

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БЕЛГОРОД, 2 фев - РИА Новости. Свердловский суд Белгорода арестовал волонтера Надежду Россинскую по делу о сборе пожертвований для ВСУ – сама девушка уверяет, что помогала только ВС РФ и мирным жителям и за это попала на "Миротворец". "Суд... постановил избрать Россинской Надежде Алексеевне меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 31 марта 2024 года включительно", - объявил судья Сергей Счастливенко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. По данным следствия, озвученным в зале суда, Россинской предъявлено обвинение в "публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ" через запрещенный в России Instagram*. Как рассказала в суде следователь, на странице паблика размещались счета, связанных со сборами денег для Вооруженных сил Украины и - отдельно - запрещенного в России националистического объединения "Азов"**. Те же номера счетов были указаны на личной странице Россинской о сборе гуманитарной помощи. В переписке с сестрой, по словам следователя, девушка упоминала первый аккаунт. Судя по материалам следствия, с мая 2023 года по январь 2024-го Россинская жила в Грузии и вела указанный Instagram*-паблик, вуалируя свою деятельность под волонтерство. Сама 29-летняя обвиняемая рассказала на заседании, что она с начала СВО - девушка несколько раз произнесла именно эту аббревиатуру - оказывала гуманитарную помощь как российским военным, так и мирным жителям. Виновной себя по инкриминируемой статье УК РФ она не признает. По ее утверждению, за помощь России ее данные были размещены на сайте "Миротворец", где Россинскую назвали "врагом Украины и угрозой безопасности страны". Поиск на "Миротворце" действительно выдает анкету с Россинской, убедился корреспондент РИА Новости. "Мне неоднократно поступали угрозы, не только в различных мессенджерах в соцсетях, но также на мой личный [банковский аккаунт]… Это тоже был не единичный случай. Также меня действительно преследовали на территории Белгорода, как я понимаю, Вооруженные силы Украины. Мой склад с гуманитарной помощью обстреливался", - заявила волонтер в суде. Она выразила мнение, что стала жертвой "попыток врага дискредитировать российских волонтеров, которые оказывают поддержку и помощь армии". Россинская по крайней мере до последнего времени работала в некоммерческой организации, которая, по собственным заявлениям, помогает пострадавшим при вооруженных конфликтах. В числе прочего НКО, как утверждается, занимается эвакуацией людей и животных из опасных зон, организует поиск пропавших.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская** Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20231225/riga-1917841241.html

https://ria.ru/20231102/sayty-1906948542.html

https://ria.ru/20230725/sotsspravedlivost-1886046375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белгород, россия, вооруженные силы украины, происшествия, ситуация в днр и лнр