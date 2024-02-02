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В Мурманске ликвидировали открытое горение в цехе по производству консервов - РИА Новости, 02.02.2024
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В Мурманске ликвидировали открытое горение в цехе по производству консервов
В Мурманске ликвидировали открытое горение в цехе по производству консервов - РИА Новости, 02.02.2024
В Мурманске ликвидировали открытое горение в цехе по производству консервов
Спасатели ликвидировали открытое горение в двухэтажном цехе по производству консервов в Мурманске, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T01:49
2024-02-02T01:49
происшествия
россия
мурманск
мурманская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в двухэтажном цехе по производству консервов в Мурманске, сообщили в пресс-службе МЧС России. Ранее главное управление МЧС РФ по Мурманской области сообщало о пожаре в областном центре на 800 квадратных метрах: горел склад, произошло частичное обрушение кровли. Позже в МЧС России уточнили, что возгорание произошло в двухэтажном цехе по производству консервов. Пожар был локализован. "Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, мурманск, мурманская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Мурманск, Мурманская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Мурманске ликвидировали открытое горение в цехе по производству консервов

МЧС: открытое горение в цехе по производству консервов в Мурманске ликвидировали

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в двухэтажном цехе по производству консервов в Мурманске, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Ранее главное управление МЧС РФ по Мурманской области сообщало о пожаре в областном центре на 800 квадратных метрах: горел склад, произошло частичное обрушение кровли. Позже в МЧС России уточнили, что возгорание произошло в двухэтажном цехе по производству консервов. Пожар был локализован.
"Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияРоссияМурманскМурманская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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