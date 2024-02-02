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Прокуратура проверит данные о потасовке школьников в Самаре - РИА Новости, 02.02.2024
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14:44 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/potasovka-1925041584.html
Прокуратура проверит данные о потасовке школьников в Самаре
Прокуратура проверит данные о потасовке школьников в Самаре - РИА Новости, 02.02.2024
Прокуратура проверит данные о потасовке школьников в Самаре
Прокуратура начала проверку по факту получения травмы учеником школы №76 в Самаре после инцидента между подростками, сообщает региональное надзорное ведомство. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T14:44
2024-02-02T14:44
происшествия
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САМАРА, 2 фев - РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту получения травмы учеником школы №76 в Самаре после инцидента между подростками, сообщает региональное надзорное ведомство. Ранее во "ВКонтакте" появился видеоролик, в котором медики уносят мальчика на носилках в автомобиль скорой помощи. Очевидцы сообщили, что у школьника травма позвоночника, он получил ее во время потасовки с ребятами. "Прокуратурой Промышленного района города Самары организована проверка по факту получения травмы учащимся школы №76. По предварительной информации, травма получена в ходе инцидента между подростками. В настоящее время ребенку оказывается помощь в медицинском учреждении", - говорится в Telegram-канале ведомства. По результатам проверки прокуратурой района будет решен вопрос о мерах реагирования, дана оценка действиям ответственных должностных лиц. Проверку организовало и региональное СУСК РФ. "В настоящее время следственным отделом по Промышленному району города Самары организована доследственная проверка, следователи выехали в школу для проведения опроса свидетелей и очевидцев происшествия, а также осмотра места происшествия с целью установления всех обстоятельств происшествия", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале. В областном ГУМВД рассказали РИА Новости, что также проводят проверку по публикации в соцсетях.
https://ria.ru/20240130/bryansk-1924443483.html
https://ria.ru/20240129/podrostok-1924174182.html
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происшествия
Происшествия
Прокуратура проверит данные о потасовке школьников в Самаре

Прокуратура проверит данные о потасовке в Самаре, в которой пострадал подросток

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Полицейская машина. Архивное фото
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САМАРА, 2 фев - РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту получения травмы учеником школы №76 в Самаре после инцидента между подростками, сообщает региональное надзорное ведомство.
Ранее во "ВКонтакте" появился видеоролик, в котором медики уносят мальчика на носилках в автомобиль скорой помощи. Очевидцы сообщили, что у школьника травма позвоночника, он получил ее во время потасовки с ребятами.
Школа - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
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"Прокуратурой Промышленного района города Самары организована проверка по факту получения травмы учащимся школы №76. По предварительной информации, травма получена в ходе инцидента между подростками. В настоящее время ребенку оказывается помощь в медицинском учреждении", - говорится в Telegram-канале ведомства.
По результатам проверки прокуратурой района будет решен вопрос о мерах реагирования, дана оценка действиям ответственных должностных лиц.
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Проверку организовало и региональное СУСК РФ. "В настоящее время следственным отделом по Промышленному району города Самары организована доследственная проверка, следователи выехали в школу для проведения опроса свидетелей и очевидцев происшествия, а также осмотра места происшествия с целью установления всех обстоятельств происшествия", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
В областном ГУМВД рассказали РИА Новости, что также проводят проверку по публикации в соцсетях.
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