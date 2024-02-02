https://ria.ru/20240202/postavki-1924942753.html

Тюменская область продолжит поставлять технику своим бойцам

Тюменская область продолжит поставлять технику своим бойцам - РИА Новости, 02.02.2024

Тюменская область продолжит поставлять технику своим бойцам

Тюменская область продолжит поставлять своим подразделениям в зону специальной военной операции дроны, специальное оборудование и автотехнику, сообщает... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T07:22

2024-02-02T07:22

2024-02-02T07:22

тюменская область

безопасность

тюменская область

краснодон

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 2 фев – РИА Новости. Тюменская область продолжит поставлять своим подразделениям в зону специальной военной операции дроны, специальное оборудование и автотехнику, сообщает пресс-служба губернатора. Губернатор Александр Моор во время недавней пресс-конференции рассказал, что в начале специальной военной операции чаще всего бойцам требовалось дополнительное обмундирование, средства для обустройства быта, сейчас есть запрос на дроны, средства радиоэлектронной борьбы, специальное оборудование для саперов, автомобили. "Будем оказывать поддержку столько, сколько необходимо. Механизм выстроен. Мы получаем заявки от командиров подразделений, в которых служат наши земляки, согласовываем по номенклатуре с военным руководством, приобретаем, поставляем в Краснодон на наш логистический склад, с которого идет поставка по частям", - сообщил Александр Моор. Он отметил, что автомобильную технику перед отправкой в зону СВО специалисты оборудуют всем необходимым для инженерно-саперных подразделений, а также напомнил, что на передовую недавно была поставлена разработанная тюменцами система радиоэлектронной борьбы, которая используется для защиты бойцов и техники от FPV-дронов, представляющих самую серьезную угрозу.

https://ria.ru/20240129/forum-1924233866.html

https://ria.ru/20231222/razvitie-1917547028.html

тюменская область

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безопасность, тюменская область, краснодон, александр моор