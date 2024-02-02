Тюменская область продолжит поставлять технику своим бойцам
Тюменская область продолжит поставлять спецоборудование и технику своим бойцам
CC BY-SA 3.0 / Пивоваров Игорь Николаевич (ygorok1) / Крестовоздвиженская церковь, Мост влюблённых и Никольский мостВид Тюмени
CC BY-SA 3.0 / Пивоваров Игорь Николаевич (ygorok1) / Крестовоздвиженская церковь, Мост влюблённых и Никольский мост
Вид Тюмени. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 2 фев – РИА Новости. Тюменская область продолжит поставлять своим подразделениям в зону специальной военной операции дроны, специальное оборудование и автотехнику, сообщает пресс-служба губернатора.
Губернатор Александр Моор во время недавней пресс-конференции рассказал, что в начале специальной военной операции чаще всего бойцам требовалось дополнительное обмундирование, средства для обустройства быта, сейчас есть запрос на дроны, средства радиоэлектронной борьбы, специальное оборудование для саперов, автомобили.
"Будем оказывать поддержку столько, сколько необходимо. Механизм выстроен. Мы получаем заявки от командиров подразделений, в которых служат наши земляки, согласовываем по номенклатуре с военным руководством, приобретаем, поставляем в Краснодон на наш логистический склад, с которого идет поставка по частям", - сообщил Александр Моор.
Он отметил, что автомобильную технику перед отправкой в зону СВО специалисты оборудуют всем необходимым для инженерно-саперных подразделений, а также напомнил, что на передовую недавно была поставлена разработанная тюменцами система радиоэлектронной борьбы, которая используется для защиты бойцов и техники от FPV-дронов, представляющих самую серьезную угрозу.