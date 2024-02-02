Рейтинг@Mail.ru
Тюменская область продолжит поставлять технику своим бойцам - РИА Новости, 02.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
 
07:22 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/postavki-1924942753.html
Тюменская область продолжит поставлять технику своим бойцам
Тюменская область продолжит поставлять технику своим бойцам - РИА Новости, 02.02.2024
Тюменская область продолжит поставлять технику своим бойцам
Тюменская область продолжит поставлять своим подразделениям в зону специальной военной операции дроны, специальное оборудование и автотехнику, сообщает... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T07:22
2024-02-02T07:22
тюменская область
безопасность
тюменская область
краснодон
александр моор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154797/42/1547974293_0:9:700:403_1920x0_80_0_0_7b638d1122cae1f90055072b7e1054ec.jpg
ТЮМЕНЬ, 2 фев – РИА Новости. Тюменская область продолжит поставлять своим подразделениям в зону специальной военной операции дроны, специальное оборудование и автотехнику, сообщает пресс-служба губернатора. Губернатор Александр Моор во время недавней пресс-конференции рассказал, что в начале специальной военной операции чаще всего бойцам требовалось дополнительное обмундирование, средства для обустройства быта, сейчас есть запрос на дроны, средства радиоэлектронной борьбы, специальное оборудование для саперов, автомобили. "Будем оказывать поддержку столько, сколько необходимо. Механизм выстроен. Мы получаем заявки от командиров подразделений, в которых служат наши земляки, согласовываем по номенклатуре с военным руководством, приобретаем, поставляем в Краснодон на наш логистический склад, с которого идет поставка по частям", - сообщил Александр Моор. Он отметил, что автомобильную технику перед отправкой в зону СВО специалисты оборудуют всем необходимым для инженерно-саперных подразделений, а также напомнил, что на передовую недавно была поставлена разработанная тюменцами система радиоэлектронной борьбы, которая используется для защиты бойцов и техники от FPV-дронов, представляющих самую серьезную угрозу.
https://ria.ru/20240129/forum-1924233866.html
https://ria.ru/20231222/razvitie-1917547028.html
тюменская область
краснодон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154797/42/1547974293_77:0:700:467_1920x0_80_0_0_23e10194e62207d81260c03eac9077e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, тюменская область, краснодон, александр моор
Тюменская область, Безопасность, Тюменская область, Краснодон, Александр Моор
Тюменская область продолжит поставлять технику своим бойцам

Тюменская область продолжит поставлять спецоборудование и технику своим бойцам

CC BY-SA 3.0 / Пивоваров Игорь Николаевич (ygorok1) / Крестовоздвиженская церковь, Мост влюблённых и Никольский мостВид Тюмени
Вид Тюмени - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
CC BY-SA 3.0 / Пивоваров Игорь Николаевич (ygorok1) / Крестовоздвиженская церковь, Мост влюблённых и Никольский мост
Вид Тюмени. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 2 фев – РИА Новости. Тюменская область продолжит поставлять своим подразделениям в зону специальной военной операции дроны, специальное оборудование и автотехнику, сообщает пресс-служба губернатора.
Губернатор Александр Моор во время недавней пресс-конференции рассказал, что в начале специальной военной операции чаще всего бойцам требовалось дополнительное обмундирование, средства для обустройства быта, сейчас есть запрос на дроны, средства радиоэлектронной борьбы, специальное оборудование для саперов, автомобили.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Тюменская область проведет форум для семей участников спецоперации
29 января, 20:53
"Будем оказывать поддержку столько, сколько необходимо. Механизм выстроен. Мы получаем заявки от командиров подразделений, в которых служат наши земляки, согласовываем по номенклатуре с военным руководством, приобретаем, поставляем в Краснодон на наш логистический склад, с которого идет поставка по частям", - сообщил Александр Моор.
Он отметил, что автомобильную технику перед отправкой в зону СВО специалисты оборудуют всем необходимым для инженерно-саперных подразделений, а также напомнил, что на передовую недавно была поставлена разработанная тюменцами система радиоэлектронной борьбы, которая используется для защиты бойцов и техники от FPV-дронов, представляющих самую серьезную угрозу.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Моор: Тюменская область сохранила динамику своего развития
22 декабря 2023, 17:34
 
Тюменская областьБезопасностьТюменская областьКраснодонАлександр Моор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала