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Партия в Австрии раскритиковала согласие канцлера направить помощь Украине - РИА Новости, 02.02.2024
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17:36 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/pomosch-1925091120.html
Партия в Австрии раскритиковала согласие канцлера направить помощь Украине
Партия в Австрии раскритиковала согласие канцлера направить помощь Украине - РИА Новости, 02.02.2024
Партия в Австрии раскритиковала согласие канцлера направить помощь Украине
Лидер самой популярной в Австрии партии, правой оппозиционной АПС (Австрийская партия свободы) Герберт Кикль назвал "предательством" согласие канцлера... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T17:36
2024-02-02T17:36
в мире
украина
австрия
карл нехаммер
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ВЕНА, 2 фев - РИА Новости. Лидер самой популярной в Австрии партии, правой оппозиционной АПС (Австрийская партия свободы) Герберт Кикль назвал "предательством" согласие канцлера республики Карла Нехаммера выделить Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. В четверг лидеры ЕС единогласно согласовали выделение Украине на период с 2024 до 2027 годы макрофинансовой помощи в размере 50 миллиардов евро (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиарда кредитов) с условием ежегодной отчетности со стороны Еврокомиссии и дебатов в Евросовете, а также с возможностью пересмотра механизма через два года в контексте нового многолетнего бюджета сообщества. "Своим одобрением пакета в 50 миллиардов евро для режима (Владимира) Зеленского федеральный канцлер ÖVP (Австрийской народной партии) Карл Нехаммер в очередной раз предал и продал австрийцев и их с трудом заработанные налоговые деньги на алтарь ЕС в Брюсселе", - заявил Кикль. Его цитаты приводятся в релизе пресс-службы АПС. Он указал на то, что платить придется гражданам стран-нетто-вкладчиков ЕС, таким как Австрия. По мнению Кикля, канцлеру необходимо было наложить вето на это решение в интересах собственного народа. "Налоговые деньги австрийцев должны тратиться в первую очередь на них, а не на интересы элиты ЕС, тем более что Украина в финансовом плане - это "бездонная яма", которая к тому же сильно отстает от всех стран ЕС по индексу коррупции", - добавил Кикль. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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в мире, украина, австрия, карл нехаммер
В мире, Украина, Австрия, Карл Нехаммер
Партия в Австрии раскритиковала согласие канцлера направить помощь Украине

Кикль назвал согласие канцлера Австрии выделить деньги Украине предательством

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНациональный флаг Украины
Национальный флаг Украины - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Национальный флаг Украины. Архивное фото
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ВЕНА, 2 фев - РИА Новости. Лидер самой популярной в Австрии партии, правой оппозиционной АПС (Австрийская партия свободы) Герберт Кикль назвал "предательством" согласие канцлера республики Карла Нехаммера выделить Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи.
В четверг лидеры ЕС единогласно согласовали выделение Украине на период с 2024 до 2027 годы макрофинансовой помощи в размере 50 миллиардов евро (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиарда кредитов) с условием ежегодной отчетности со стороны Еврокомиссии и дебатов в Евросовете, а также с возможностью пересмотра механизма через два года в контексте нового многолетнего бюджета сообщества.
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"Своим одобрением пакета в 50 миллиардов евро для режима (Владимира) Зеленского федеральный канцлер ÖVP (Австрийской народной партии) Карл Нехаммер в очередной раз предал и продал австрийцев и их с трудом заработанные налоговые деньги на алтарь ЕС в Брюсселе", - заявил Кикль. Его цитаты приводятся в релизе пресс-службы АПС.
Он указал на то, что платить придется гражданам стран-нетто-вкладчиков ЕС, таким как Австрия.
По мнению Кикля, канцлеру необходимо было наложить вето на это решение в интересах собственного народа. "Налоговые деньги австрийцев должны тратиться в первую очередь на них, а не на интересы элиты ЕС, тем более что Украина в финансовом плане - это "бездонная яма", которая к тому же сильно отстает от всех стран ЕС по индексу коррупции", - добавил Кикль.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Как Европа помогает УкраинеКак Европа помогает Украине
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