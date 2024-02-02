https://ria.ru/20240202/polsha-1924983694.html

Польша оказалась на грани анархии, заявили в Верховном суде страны

Польша оказалась на грани анархии, заявили в Верховном суде страны - РИА Новости, 02.02.2024

Польша оказалась на грани анархии, заявили в Верховном суде страны

Польша стоит на пороге анархии из-за вспыхивающих правовых конфликтов между ветвями государственной власти, считает первая председатель Верховного суда страны... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T11:16

2024-02-02T11:16

2024-02-02T11:16

в мире

польша

ярослав качиньский

дональд туск

право и справедливость

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ВАРШАВА, 2 фев – РИА Новости. Польша стоит на пороге анархии из-за вспыхивающих правовых конфликтов между ветвями государственной власти, считает первая председатель Верховного суда страны Малгожата Мановская. Несмотря на то, что осенью партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского проиграла парламентские выборы и ушла в оппозицию, в стране действуют суды, состав которых был сформирован во время правления PiS. Это часто приводит к правовым конфликтам с нынешней властью. Действующий премьер Дональд Туск обвиняет своих политических оппонентов в попытке подчинить себе суды в стране, они отвечают ему обвинениями в том, что он начал руководить страной, часто принимая решения в обход права. "Еще не в полной силе и не в полной красе, но зачатки анархии у нас определенно есть", - сказала Мановская в интервью порталу Onet. "Я думаю, что если бы каждый государственный орган и субъект делали то, что должны были делать, и уважали свои полномочия, хаоса, безусловно, было бы меньше", - добавила она. Мановская не смогла назвать виновных в текущей ситуации. "Давайте помнить, что нынешняя ситуация является одним из последствий огромной социальной поляризации, и здесь есть свои "заслуги" у обеих сторон конфликта, а не только у политиков", - отметила она. "Все с обеих сторон привели к этой опасной для Польши ситуации. Конечно, испортился наш национальный характер, наша сварливость и неспособность договориться между политиками всех мастей. Я говорю не только о том варианте, который был у власти тогда, или о том варианте, который у власти сейчас, потому что у меня такое впечатление, что нынешняя правящая коалиция вступила в фазу балансирования на грани закона, иногда даже выходя за ее пределы", - оценила судья, призвав политиков всех политических убеждений "иметь смелость сесть и предметно поговорить о решении проблем, вместо того, чтобы стремиться к большей поляризации". По мнению Мановской, страна оказалась на краю пропасти. "Я действительно в ужасе от того, что может случиться в будущем. Неужели мы, поляки, как это уже случалось в недавнем и недавнем прошлом, ждем, что придет третья сторона и нас примирит? Можно сказать, что мы мобилизуемся и начинаем действовать вместе только тогда, когда сталкиваемся с угрозой. Вот я и спрашиваю: ждем ли мы этой угрозы?", - сказала она.

https://ria.ru/20240202/polsha-1924976195.html

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в мире, польша, ярослав качиньский, дональд туск, право и справедливость