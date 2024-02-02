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Блогера Подоляку на Украине заочно приговорили к 15 годам тюрьмы
Блогера Подоляку на Украине заочно приговорили к 15 годам тюрьмы - РИА Новости, 02.02.2024
Блогера Подоляку на Украине заочно приговорили к 15 годам тюрьмы
Блогера Юрия Подоляку на Украине заочно приговорили к еще одному тюремному сроку, теперь к 15 годам заключения, заявили в пятницу в в Telegram-канале Службы... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T18:08
2024-02-02T18:08
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Блогера Юрия Подоляку на Украине заочно приговорили к еще одному тюремному сроку, теперь к 15 годам заключения, заявили в пятницу в в Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ). В декабре 2023 года Сумская областная прокуратура на Украине заочно приговорила уроженца Сум Подоляку к 12 годам лишения свободы за "сотрудничество с РФ" и "оправдание агрессии". "Благодаря доказательной базе Службы безопасности, к 15 годам тюремного заключения заочно приговорен пророссийский блогер Юрий Подоляка", - говорится в сообщении СБУ. Как заявили в ведомстве, на этот раз Подоляку признали виновным по пяти статьям. Среди них статьи о действиях направленных на насильственную смену конституционного строя или захват государственной власти, распространении материалов с призывами к упомянутым действиям, государственная измена в условиях военного времени, "пропаганда войны" и очередная статья об "оправдании агрессии". Ранее украинские власти неоднократно предъявляли заочные обвинения и выносили приговоры представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, россия, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр
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Блогера Подоляку на Украине заочно приговорили к 15 годам тюрьмы
СБУ: блогер Подоляка заочно получил на Украине новый тюремный срок