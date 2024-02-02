https://ria.ru/20240202/podmoskove-1925064318.html

Более 60 систем пожаротушения отремонтировали в Подмосковье с начала года

Более 60 систем пожаротушения отремонтировали в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 02.02.2024

Более 60 систем пожаротушения отремонтировали в Подмосковье с начала года

С начала 2024 года под контролем Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Подмосковья отремонтировали 65... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T16:26

2024-02-02T16:26

2024-02-02T16:26

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. С начала 2024 года под контролем Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Подмосковья отремонтировали 65 систем пожаротушения, сообщает пресс-служба регионального ведомства. В комплекс пожарной защиты многоквартирных домов входят не только датчики задымления, пожарные гидранты и сигнализации, но и вся внутридомовая логистика. Собственникам и нанимателям жилых помещений необходимо соблюдать все требования безопасности в квартирах, а управляющие компании должны обеспечивать безопасность на территориях общедомовых владений. В круг обязанностей УК входят осмотры и обеспечение работоспособности пожарных лестниц, проходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной и противодымной защиты. Каждый такой осмотр оформляется актом установленного образца с обязательной подписью представителей собственников. По информации ведомства, за январь в Единую диспетчерскую службу Подмосковья поступило 65 заявок от жителей региона на ремонт общедомовой системы пожаротушения. С этим вопросом обращались жители Лобни, Люберец, Красногорска, Балашихи, Королева, Воскресенска и других муниципалитетов. По сравнению с аналогичным периодом количество жалоб по данному вопросу снизилось на 40%. В пресс-службе добавили, что нормативное состояние общего имущества дома является основой для соблюдения требований пожарной безопасности. Захламленные коридоры, неисправные переходные двери, недоступные лестницы, импровизированные хранилища различных материалов – все это нарушение пожарной безопасности. В случае обнаружении нарушений в работе систем пожаротушения или захламлений в подъездах, нужно обратиться в управляющую организацию или Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО. Управляющая организация должна взять заявку в течение суток и исполнить ее в регламентные сроки.

https://ria.ru/20240202/podmoskove-1925026891.html

https://ria.ru/20240201/kompensatsiya-1924804033.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), люберцы, лобня, пожарная безопасность