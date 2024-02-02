Рейтинг@Mail.ru
Воробьев: в планах запустить еще почти 200 импортозамещающих предприятий - РИА Новости, 02.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
15:39 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/podmoskove-1925053446.html
Воробьев: в планах запустить еще почти 200 импортозамещающих предприятий
Воробьев: в планах запустить еще почти 200 импортозамещающих предприятий - РИА Новости, 02.02.2024
Воробьев: в планах запустить еще почти 200 импортозамещающих предприятий
Предполагается реализовать проекты ещё почти по 200 импортозамещающим предприятиям в Подмосковье, в прошлом году таких предприятий было открыто 56, сообщил... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T15:39
2024-02-02T15:39
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
фонд развития промышленности
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878464233_0:196:3292:2048_1920x0_80_0_0_3e3635eb857c6c0808d8a066e8749a4a.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Предполагается реализовать проекты ещё почти по 200 импортозамещающим предприятиям в Подмосковье, в прошлом году таких предприятий было открыто 56, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Предприятия Подмосковья вносят свою лепту в решение стратегической задачи по замещению импорта. Это и рабочие места, и технологии, которые очень важны для нашей страны. В 2022 году мы запустили 21 проект, в прошлом – 56, в планах – еще почти 200. Среди них есть уникальные для нас направления, например, производство двигателей на Коломенском заводе или лифтов в Серпухове", - отметил Воробьёв, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. По данным пресс-службы, в Подмосковье будут реализованы около 280 проектов импортозамещения. Общий объем инвестиций составит около четверти триллиона рублей. Это позволит создать свыше 26 тысяч новых рабочих мест. На сегодняшний день 77 проектов уже запустили. "Бизнес, приходя в Подмосковье, может рассчитывать на целый комплекс как федеральных, так и региональных мер поддержки – это промипотека, займы Фонда развития промышленности, земля за 1 рубль, субсидии и многое другое. Все это позволяет нам запускать новые производства – от фармацевтики и медицинских изделий до пищепрома и машиностроения", - добавил Воробьев.
https://ria.ru/20240202/podmoskove-1925026891.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878464233_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6da770cdb32b0927d2debb06f7a5a1d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), андрей воробьев, фонд развития промышленности
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Фонд развития промышленности

Воробьев: в планах запустить еще почти 200 импортозамещающих предприятий

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев ПМЭФ-2023
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ПМЭФ-2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Предполагается реализовать проекты ещё почти по 200 импортозамещающим предприятиям в Подмосковье, в прошлом году таких предприятий было открыто 56, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Предприятия Подмосковья вносят свою лепту в решение стратегической задачи по замещению импорта. Это и рабочие места, и технологии, которые очень важны для нашей страны. В 2022 году мы запустили 21 проект, в прошлом – 56, в планах – еще почти 200. Среди них есть уникальные для нас направления, например, производство двигателей на Коломенском заводе или лифтов в Серпухове", - отметил Воробьёв, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
Молочная продукция - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Свыше 633 тысяч тонн молока произвели в Подмосковье в 2023 году
Вчера, 13:49
По данным пресс-службы, в Подмосковье будут реализованы около 280 проектов импортозамещения. Общий объем инвестиций составит около четверти триллиона рублей. Это позволит создать свыше 26 тысяч новых рабочих мест. На сегодняшний день 77 проектов уже запустили.
"Бизнес, приходя в Подмосковье, может рассчитывать на целый комплекс как федеральных, так и региональных мер поддержки – это промипотека, займы Фонда развития промышленности, земля за 1 рубль, субсидии и многое другое. Все это позволяет нам запускать новые производства – от фармацевтики и медицинских изделий до пищепрома и машиностроения", - добавил Воробьев.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевФонд развития промышленности
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала