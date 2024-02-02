https://ria.ru/20240202/podmoskove-1925053446.html

Воробьев: в планах запустить еще почти 200 импортозамещающих предприятий

Воробьев: в планах запустить еще почти 200 импортозамещающих предприятий - РИА Новости, 02.02.2024

Воробьев: в планах запустить еще почти 200 импортозамещающих предприятий

Предполагается реализовать проекты ещё почти по 200 импортозамещающим предприятиям в Подмосковье, в прошлом году таких предприятий было открыто 56, сообщил... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T15:39

2024-02-02T15:39

2024-02-02T15:39

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

фонд развития промышленности

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878464233_0:196:3292:2048_1920x0_80_0_0_3e3635eb857c6c0808d8a066e8749a4a.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Предполагается реализовать проекты ещё почти по 200 импортозамещающим предприятиям в Подмосковье, в прошлом году таких предприятий было открыто 56, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Предприятия Подмосковья вносят свою лепту в решение стратегической задачи по замещению импорта. Это и рабочие места, и технологии, которые очень важны для нашей страны. В 2022 году мы запустили 21 проект, в прошлом – 56, в планах – еще почти 200. Среди них есть уникальные для нас направления, например, производство двигателей на Коломенском заводе или лифтов в Серпухове", - отметил Воробьёв, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. По данным пресс-службы, в Подмосковье будут реализованы около 280 проектов импортозамещения. Общий объем инвестиций составит около четверти триллиона рублей. Это позволит создать свыше 26 тысяч новых рабочих мест. На сегодняшний день 77 проектов уже запустили. "Бизнес, приходя в Подмосковье, может рассчитывать на целый комплекс как федеральных, так и региональных мер поддержки – это промипотека, займы Фонда развития промышленности, земля за 1 рубль, субсидии и многое другое. Все это позволяет нам запускать новые производства – от фармацевтики и медицинских изделий до пищепрома и машиностроения", - добавил Воробьев.

https://ria.ru/20240202/podmoskove-1925026891.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев, фонд развития промышленности