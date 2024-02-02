https://ria.ru/20240202/podmoskove-1925010731.html

Около 330 млн рублей выделили в Подмосковье на компенсацию за капремонт

Около 330 млн рублей выделили в Подмосковье на компенсацию за капремонт - РИА Новости, 02.02.2024

Около 330 млн рублей выделили в Подмосковье на компенсацию за капремонт

В Московской области на выплату компенсации за капитальный ремонт предусмотрено порядка 330 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства социального... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T12:48

2024-02-02T12:48

2024-02-02T12:48

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В Московской области на выплату компенсации за капитальный ремонт предусмотрено порядка 330 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "В Подмосковье компенсацию взноса за капитальный ремонт получают порядка 79 тысяч пенсионеров. В этом году на услугу мы предусмотрели порядка 330 миллионов рублей", – сказала министр соцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. В ведомстве уточнили, что пенсионеры в возрасте от 70 лет, которые проживают в одиночестве или в семье из неработающих пенсионеров, получают 50% компенсации на оплату взноса, те же категории жителей, достигшие 80 лет, – 100% компенсации. Кроме того, размер компенсации рассчитывают исходя из стандарта нормативной площади жилого помещения и минимального размера взноса на капитальный ремонт. Льготу на капремонт оформляют автоматически. На портале госуслуг в личный кабинет льготника поступает предзаполненное заявление, житель проверяет данные, дает свое согласие, и льгота назначается ему автоматически.

https://ria.ru/20240201/zemlya-1924846972.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), людмила болатаева