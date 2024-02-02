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Около 330 млн рублей выделили в Подмосковье на компенсацию за капремонт
Около 330 млн рублей выделили в Подмосковье на компенсацию за капремонт - РИА Новости, 02.02.2024
Около 330 млн рублей выделили в Подмосковье на компенсацию за капремонт
В Московской области на выплату компенсации за капитальный ремонт предусмотрено порядка 330 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства социального... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T12:48
2024-02-02T12:48
2024-02-02T12:48
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В Московской области на выплату компенсации за капитальный ремонт предусмотрено порядка 330 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "В Подмосковье компенсацию взноса за капитальный ремонт получают порядка 79 тысяч пенсионеров. В этом году на услугу мы предусмотрели порядка 330 миллионов рублей", – сказала министр соцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. В ведомстве уточнили, что пенсионеры в возрасте от 70 лет, которые проживают в одиночестве или в семье из неработающих пенсионеров, получают 50% компенсации на оплату взноса, те же категории жителей, достигшие 80 лет, – 100% компенсации. Кроме того, размер компенсации рассчитывают исходя из стандарта нормативной площади жилого помещения и минимального размера взноса на капитальный ремонт. Льготу на капремонт оформляют автоматически. На портале госуслуг в личный кабинет льготника поступает предзаполненное заявление, житель проверяет данные, дает свое согласие, и льгота назначается ему автоматически.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В Московской области на выплату компенсации за капитальный ремонт предусмотрено порядка 330 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
"В Подмосковье компенсацию взноса за капитальный ремонт получают порядка 79 тысяч пенсионеров. В этом году на услугу мы предусмотрели порядка 330 миллионов рублей", – сказала министр соцразвития Подмосковья Людмила Болатаева
, ее слова приводит пресс-служба.
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В ведомстве уточнили, что пенсионеры в возрасте от 70 лет, которые проживают в одиночестве или в семье из неработающих пенсионеров, получают 50% компенсации на оплату взноса, те же категории жителей, достигшие 80 лет, – 100% компенсации.
Кроме того, размер компенсации рассчитывают исходя из стандарта нормативной площади жилого помещения и минимального размера взноса на капитальный ремонт.
Льготу на капремонт оформляют автоматически. На портале госуслуг в личный кабинет льготника поступает предзаполненное заявление, житель проверяет данные, дает свое согласие, и льгота назначается ему автоматически.