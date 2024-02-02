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Около 330 млн рублей выделили в Подмосковье на компенсацию за капремонт - РИА Новости, 02.02.2024
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Новости Подмосковья
 
12:48 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/podmoskove-1925010731.html
Около 330 млн рублей выделили в Подмосковье на компенсацию за капремонт
Около 330 млн рублей выделили в Подмосковье на компенсацию за капремонт - РИА Новости, 02.02.2024
Около 330 млн рублей выделили в Подмосковье на компенсацию за капремонт
В Московской области на выплату компенсации за капитальный ремонт предусмотрено порядка 330 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства социального... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T12:48
2024-02-02T12:48
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В Московской области на выплату компенсации за капитальный ремонт предусмотрено порядка 330 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "В Подмосковье компенсацию взноса за капитальный ремонт получают порядка 79 тысяч пенсионеров. В этом году на услугу мы предусмотрели порядка 330 миллионов рублей", – сказала министр соцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. В ведомстве уточнили, что пенсионеры в возрасте от 70 лет, которые проживают в одиночестве или в семье из неработающих пенсионеров, получают 50% компенсации на оплату взноса, те же категории жителей, достигшие 80 лет, – 100% компенсации. Кроме того, размер компенсации рассчитывают исходя из стандарта нормативной площади жилого помещения и минимального размера взноса на капитальный ремонт. Льготу на капремонт оформляют автоматически. На портале госуслуг в личный кабинет льготника поступает предзаполненное заявление, житель проверяет данные, дает свое согласие, и льгота назначается ему автоматически.
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московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева

Около 330 млн рублей выделили в Подмосковье на компенсацию за капремонт

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМинистр социального развития Московской области Людмила Болатаева
Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В Московской области на выплату компенсации за капитальный ремонт предусмотрено порядка 330 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
"В Подмосковье компенсацию взноса за капитальный ремонт получают порядка 79 тысяч пенсионеров. В этом году на услугу мы предусмотрели порядка 330 миллионов рублей", – сказала министр соцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
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В ведомстве уточнили, что пенсионеры в возрасте от 70 лет, которые проживают в одиночестве или в семье из неработающих пенсионеров, получают 50% компенсации на оплату взноса, те же категории жителей, достигшие 80 лет, – 100% компенсации.
Кроме того, размер компенсации рассчитывают исходя из стандарта нормативной площади жилого помещения и минимального размера взноса на капитальный ремонт.
Льготу на капремонт оформляют автоматически. На портале госуслуг в личный кабинет льготника поступает предзаполненное заявление, житель проверяет данные, дает свое согласие, и льгота назначается ему автоматически.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Людмила Болатаева
 
 
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