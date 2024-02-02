https://ria.ru/20240202/pervoklassnik-1925044525.html

Пистолет у первоклассника в Сургуте оказался игрушечным, сообщили власти

Пистолет у первоклассника в Сургуте оказался игрушечным, сообщили власти - РИА Новости, 02.02.2024

Пистолет у первоклассника в Сургуте оказался игрушечным, сообщили власти

Нож, как и пистолет, которыми пугал сверстников первоклассник школы №8 Сургута, были игрушечными, организована работа по урегулированию взаимоотношений в... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T15:03

2024-02-02T15:03

2024-02-02T15:03

происшествия

сургут

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Нож, как и пистолет, которыми пугал сверстников первоклассник школы №8 Сургута, были игрушечными, организована работа по урегулированию взаимоотношений в детском коллективе, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации. В пятницу прокуратура ХМАО информировала, что начала проверку данных об издевательстве над учащимися одной из школ Сургута. Отмечалось, что ученик первого класса вместе со своими братьями систематически издевается над одноклассниками, унижая и оскорбляя их, также он приносит в школу запрещенные предметы. Агентство Ura.ru со ссылкой на родственницу одного из детей уточняло, что у первоклассника с собой был вейп, который он заставлял курить других, пневматический пистолет и нож. В мэрии пояснили, что официальное обращение родителей 1а класса по инцидентам поступило к директору школы 26 января, на данный момент работает комиссия. "Ситуации, описываемые родителями, происходили в первом полугодии текущего учебного года за пределами школы, обстоятельства выяснены: пистолет игрушечный, нож деревянный. Предприняты меры по урегулированию взаимоотношений в детском коллективе. С учащимся организована индивидуальная работа педагога-психолога", – сказала собеседница агентства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сургут