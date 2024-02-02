https://ria.ru/20240202/patriotizm-1925070970.html

Путин рассказал, что для него значит патриотизм

Путин рассказал, что для него значит патриотизм - РИА Новости, 02.02.2024

Путин рассказал, что для него значит патриотизм

Любовь к семье, малой родине и стране - это и есть патриотизм, "мы находимся на правильном пути", сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T16:34

2024-02-02T16:34

2024-02-02T16:34

общество

россия

тула

владимир путин

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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Любовь к семье, малой родине и стране - это и есть патриотизм, "мы находимся на правильном пути", сообщил президент России Владимир Путин. "Если мы думаем о будущем, о том, в какой стране будут жить наши дети, что мы им оставим, это все вместе - любовь к семье, к детям, к родителям, к малой родине, к стране в целом - это и есть патриотизм, так мы с вами на правильном пути", - сказал Путин во время встречи с участниками форума "Все для Победы!". В пятницу Путин прибыл с рабочим визитом в Тулу. В эти дни там проходит форум "Все для победы" для людей, работающих на оборонных предприятиях, на передовой и поддерживающих бойцов СВО. Организатором мероприятия выступил Народный фронт.

https://ria.ru/20230915/dobrovoltsy-1896513030.html

россия

тула

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, тула, владимир путин