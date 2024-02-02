https://ria.ru/20240202/patriotizm-1925070970.html
Путин рассказал, что для него значит патриотизм
Путин рассказал, что для него значит патриотизм - РИА Новости, 02.02.2024
Путин рассказал, что для него значит патриотизм
Любовь к семье, малой родине и стране - это и есть патриотизм, "мы находимся на правильном пути", сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T16:34
2024-02-02T16:34
2024-02-02T16:34
общество
россия
тула
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924888122_0:0:2838:1597_1920x0_80_0_0_3509ba3f50b06b246efeff9ebd47561b.jpg
ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Любовь к семье, малой родине и стране - это и есть патриотизм, "мы находимся на правильном пути", сообщил президент России Владимир Путин. "Если мы думаем о будущем, о том, в какой стране будут жить наши дети, что мы им оставим, это все вместе - любовь к семье, к детям, к родителям, к малой родине, к стране в целом - это и есть патриотизм, так мы с вами на правильном пути", - сказал Путин во время встречи с участниками форума "Все для Победы!". В пятницу Путин прибыл с рабочим визитом в Тулу. В эти дни там проходит форум "Все для победы" для людей, работающих на оборонных предприятиях, на передовой и поддерживающих бойцов СВО. Организатором мероприятия выступил Народный фронт.
https://ria.ru/20230915/dobrovoltsy-1896513030.html
россия
тула
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924888122_156:0:2677:1891_1920x0_80_0_0_b85c5fb7e335d0049adf32cd07d06660.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, тула, владимир путин
Общество, Россия, Тула, Владимир Путин
Путин рассказал, что для него значит патриотизм
Путин: любовь к семье, малой родине и стране — это и есть патриотизм
ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Любовь к семье, малой родине и стране - это и есть патриотизм, "мы находимся на правильном пути", сообщил президент России Владимир Путин.
"Если мы думаем о будущем, о том, в какой стране будут жить наши дети, что мы им оставим, это все вместе - любовь к семье, к детям, к родителям, к малой родине, к стране в целом - это и есть патриотизм, так мы с вами на правильном пути", - сказал Путин во время встречи с участниками форума "Все для Победы!".
В пятницу Путин прибыл с рабочим визитом в Тулу
. В эти дни там проходит форум "Все для победы" для людей, работающих на оборонных предприятиях, на передовой и поддерживающих бойцов СВО. Организатором мероприятия выступил Народный фронт.
Путин заявил о патриотизме мужчин, записывающихся добровольцами на СВО