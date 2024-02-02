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Путин рассказал, что для него значит патриотизм - РИА Новости, 02.02.2024
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16:34 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/patriotizm-1925070970.html
Путин рассказал, что для него значит патриотизм
Путин рассказал, что для него значит патриотизм - РИА Новости, 02.02.2024
Путин рассказал, что для него значит патриотизм
Любовь к семье, малой родине и стране - это и есть патриотизм, "мы находимся на правильном пути", сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T16:34
2024-02-02T16:34
общество
россия
тула
владимир путин
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Любовь к семье, малой родине и стране - это и есть патриотизм, "мы находимся на правильном пути", сообщил президент России Владимир Путин. "Если мы думаем о будущем, о том, в какой стране будут жить наши дети, что мы им оставим, это все вместе - любовь к семье, к детям, к родителям, к малой родине, к стране в целом - это и есть патриотизм, так мы с вами на правильном пути", - сказал Путин во время встречи с участниками форума "Все для Победы!". В пятницу Путин прибыл с рабочим визитом в Тулу. В эти дни там проходит форум "Все для победы" для людей, работающих на оборонных предприятиях, на передовой и поддерживающих бойцов СВО. Организатором мероприятия выступил Народный фронт.
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общество, россия, тула, владимир путин
Общество, Россия, Тула, Владимир Путин
Путин рассказал, что для него значит патриотизм

Путин: любовь к семье, малой родине и стране — это и есть патриотизм

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Любовь к семье, малой родине и стране - это и есть патриотизм, "мы находимся на правильном пути", сообщил президент России Владимир Путин.
"Если мы думаем о будущем, о том, в какой стране будут жить наши дети, что мы им оставим, это все вместе - любовь к семье, к детям, к родителям, к малой родине, к стране в целом - это и есть патриотизм, так мы с вами на правильном пути", - сказал Путин во время встречи с участниками форума "Все для Победы!".
В пятницу Путин прибыл с рабочим визитом в Тулу. В эти дни там проходит форум "Все для победы" для людей, работающих на оборонных предприятиях, на передовой и поддерживающих бойцов СВО. Организатором мероприятия выступил Народный фронт.
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