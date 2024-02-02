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Российское ЯО в Белоруссии остается под контролем Москвы, заявили в Совфеде - РИА Новости, 02.02.2024
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17:03 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/oruzhie-1925079946.html
Российское ЯО в Белоруссии остается под контролем Москвы, заявили в Совфеде
Российское ЯО в Белоруссии остается под контролем Москвы, заявили в Совфеде - РИА Новости, 02.02.2024
Российское ЯО в Белоруссии остается под контролем Москвы, заявили в Совфеде
Российское ядерное оружие, размещенное в Белоруссии, продолжает находиться под российским контролем, поэтому нарушения договоров о нераспространении ядерного... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T17:03
2024-02-02T17:03
белоруссия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российское ядерное оружие, размещенное в Белоруссии, продолжает находиться под российским контролем, поэтому нарушения договоров о нераспространении ядерного оружия нет, заявил первый зампред оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов. "То ядерное оружие, которое мы разместили на территории Белоруссии, остается под российским контролем. Ни о каком нарушении договора о нераспространении речи нет", - сказал Чижов в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня". Сенатор, комментируя возможное размещение ядерного оружия США в Великобритании, напомнил, что вся политика Вашингтона, в том числе, ядерная - базируется на двойных стандартах: "кому можно все, а кому ничего". "США сильно возбудились, когда было принято и реализовано решение о размещении российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии", - добавил Чижов. США впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании из-за "возрастающей угрозы со стороны России", пишет газета Telegraph со ссылкой на документы Пентагона. Президент России Владимир Путин в марте прошлого года заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии . Российский лидер подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе. В июне президент России сообщил, что в соответствии с белорусско-российскими планами первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии , до конца года планы будут реализованы полностью. В декабре Лукашенко сообщил журналистам, что все российское тактическое ядерное оружие , о котором договорились две страны, доставлено в республику, находится "на местах, в хорошем состоянии", военные обучаются ежедневно.
https://ria.ru/20240202/ispytaniya-1924995865.html
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белоруссия, владимир чижов, россия, в мире, сша, великобритания
Белоруссия, Владимир Чижов, Россия, В мире, США, Великобритания
Российское ЯО в Белоруссии остается под контролем Москвы, заявили в Совфеде

Сенатор Чижов: ядерное оружие России в Белоруссии остается под контролем Москвы

© Минобороны РФЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты
© Минобороны РФ
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российское ядерное оружие, размещенное в Белоруссии, продолжает находиться под российским контролем, поэтому нарушения договоров о нераспространении ядерного оружия нет, заявил первый зампред оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов.
"То ядерное оружие, которое мы разместили на территории Белоруссии, остается под российским контролем. Ни о каком нарушении договора о нераспространении речи нет", - сказал Чижов в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
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Сенатор, комментируя возможное размещение ядерного оружия США в Великобритании, напомнил, что вся политика Вашингтона, в том числе, ядерная - базируется на двойных стандартах: "кому можно все, а кому ничего".
«
"США сильно возбудились, когда было принято и реализовано решение о размещении российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии", - добавил Чижов.
США впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании из-за "возрастающей угрозы со стороны России", пишет газета Telegraph со ссылкой на документы Пентагона.
Президент России Владимир Путин в марте прошлого года заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии . Российский лидер подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе. В июне президент России сообщил, что в соответствии с белорусско-российскими планами первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии , до конца года планы будут реализованы полностью. В декабре Лукашенко сообщил журналистам, что все российское тактическое ядерное оружие , о котором договорились две страны, доставлено в республику, находится "на местах, в хорошем состоянии", военные обучаются ежедневно.
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