https://ria.ru/20240202/orden-1925063477.html
Путин анонсировал вручение предприятию в Туле ордена "За доблестный труд"
Путин анонсировал вручение предприятию в Туле ордена "За доблестный труд" - РИА Новости, 02.02.2024
Путин анонсировал вручение предприятию в Туле ордена "За доблестный труд"
Президент России Владимир Путин сообщил, что тульскому предприятию ОПК "Научное-производственное объединение "Сплав" в пятницу будет вручен Орден трудовой... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T16:13
2024-02-02T16:13
2024-02-02T17:50
общество
россия
владимир путин
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что тульскому предприятию ОПК "Научное-производственное объединение "Сплав" в пятницу будет вручен Орден трудовой доблести. "Надо подмечать людей, которые добиваются, без всякого преувеличения, выдающихся успехов в том деле, которому они посвятили свою жизнь. И сегодня предприятию тульскому НПО "Сплав" будет вручен первый такой орден", - сказал Путин во время встречи с участниками форума "Все для Победы!", говоря о госнаграде Орден трудовой доблести.
https://ria.ru/20240201/putin-1924823113.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
Общество, Россия, Владимир Путин, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
Путин анонсировал вручение предприятию в Туле ордена "За доблестный труд"
Путин: тульскому предприятию ОПК НПО "Сплав" вручат орден "За доблестный труд"
ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что тульскому предприятию ОПК "Научное-производственное объединение "Сплав" в пятницу будет вручен Орден трудовой доблести.
"Надо подмечать людей, которые добиваются, без всякого преувеличения, выдающихся успехов в том деле, которому они посвятили свою жизнь. И сегодня предприятию тульскому НПО "Сплав" будет вручен первый такой орден", - сказал Путин во время встречи с участниками форума "Все для Победы!", говоря о госнаграде Орден трудовой доблести.
В России учредили орден "За доблестный труд"