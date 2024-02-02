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Путин анонсировал вручение предприятию в Туле ордена "За доблестный труд" - РИА Новости, 02.02.2024
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16:13 02.02.2024 (обновлено: 17:50 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/orden-1925063477.html
Путин анонсировал вручение предприятию в Туле ордена "За доблестный труд"
Путин анонсировал вручение предприятию в Туле ордена "За доблестный труд" - РИА Новости, 02.02.2024
Путин анонсировал вручение предприятию в Туле ордена "За доблестный труд"
Президент России Владимир Путин сообщил, что тульскому предприятию ОПК "Научное-производственное объединение "Сплав" в пятницу будет вручен Орден трудовой... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T16:13
2024-02-02T17:50
общество
россия
владимир путин
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что тульскому предприятию ОПК "Научное-производственное объединение "Сплав" в пятницу будет вручен Орден трудовой доблести. "Надо подмечать людей, которые добиваются, без всякого преувеличения, выдающихся успехов в том деле, которому они посвятили свою жизнь. И сегодня предприятию тульскому НПО "Сплав" будет вручен первый такой орден", - сказал Путин во время встречи с участниками форума "Все для Победы!", говоря о госнаграде Орден трудовой доблести.
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общество, россия, владимир путин, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
Общество, Россия, Владимир Путин, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
Путин анонсировал вручение предприятию в Туле ордена "За доблестный труд"

Путин: тульскому предприятию ОПК НПО "Сплав" вручат орден "За доблестный труд"

Путин в Туле
Путин в Туле
Путин в Туле
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что тульскому предприятию ОПК "Научное-производственное объединение "Сплав" в пятницу будет вручен Орден трудовой доблести.
"Надо подмечать людей, которые добиваются, без всякого преувеличения, выдающихся успехов в том деле, которому они посвятили свою жизнь. И сегодня предприятию тульскому НПО "Сплав" будет вручен первый такой орден", - сказал Путин во время встречи с участниками форума "Все для Победы!", говоря о госнаграде Орден трудовой доблести.
Рабочий в сборочном цехе завода - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
В России учредили орден "За доблестный труд"
1 февраля, 15:21
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинОборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
 
 
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