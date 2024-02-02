https://ria.ru/20240202/orden-1925063477.html

Путин анонсировал вручение предприятию в Туле ордена "За доблестный труд"

Путин анонсировал вручение предприятию в Туле ордена "За доблестный труд" - РИА Новости, 02.02.2024

Путин анонсировал вручение предприятию в Туле ордена "За доблестный труд"

Президент России Владимир Путин сообщил, что тульскому предприятию ОПК "Научное-производственное объединение "Сплав" в пятницу будет вручен Орден трудовой... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T16:13

2024-02-02T16:13

2024-02-02T17:50

общество

россия

владимир путин

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что тульскому предприятию ОПК "Научное-производственное объединение "Сплав" в пятницу будет вручен Орден трудовой доблести. "Надо подмечать людей, которые добиваются, без всякого преувеличения, выдающихся успехов в том деле, которому они посвятили свою жизнь. И сегодня предприятию тульскому НПО "Сплав" будет вручен первый такой орден", - сказал Путин во время встречи с участниками форума "Все для Победы!", говоря о госнаграде Орден трудовой доблести.

https://ria.ru/20240201/putin-1924823113.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)