https://ria.ru/20240202/orden-1925052547.html
Нужно вернуть госнаграды, подобные "Ордену трудовой доблести", заявил Путин
Нужно вернуть госнаграды, подобные "Ордену трудовой доблести", заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2024
Нужно вернуть госнаграды, подобные "Ордену трудовой доблести", заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо восстанавливать государственные награды, подобные таким, как Орден трудовой доблести. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T15:35
2024-02-02T15:35
2024-02-02T15:48
общество
владимир путин
россия
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо восстанавливать государственные награды, подобные таким, как Орден трудовой доблести."Должен отметить, что мы несколько лет назад ввели почетный знак за успешный труд, а вчера я подписал, наверное, сегодня уже вышел, указ за доблестный труд. В советское время, вы знаете, были ордена, которыми отмечали людей за трудовую доблесть, Орден Трудового красного знамени и много других поощрений. Отчасти, конечно, это нужно восстанавливать, особенно сегодня, когда это так нужно, так востребованно", - сказал Путин во время встречи с участниками форума "Все для Победы!".
https://ria.ru/20240201/putin-1924823113.html
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
Нужно вернуть госнаграды, подобные "Ордену трудовой доблести", заявил Путин
Путин: нужно восстанавливать такие госнаграды, как "Орден трудовой доблести"