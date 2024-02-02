https://ria.ru/20240202/orban-1925038707.html
Орбан заявил, что не спал ночь перед саммитом из-за протестующих фермеров
Орбан заявил, что не спал ночь перед саммитом из-за протестующих фермеров - РИА Новости, 02.02.2024
Орбан заявил, что не спал ночь перед саммитом из-за протестующих фермеров
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал в эфире, что не спал ночь перед саммитом ЕС из-за гудящих тракторов протестующих фермеров под его окнами. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T14:33
2024-02-02T14:33
2024-02-02T14:34
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БУДАПЕШТ, 2 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал в эфире, что не спал ночь перед саммитом ЕС из-за гудящих тракторов протестующих фермеров под его окнами. "Самым трудным были не переговоры, а ночь перед ними. В Брюсселе проходили протесты фермеров, я едва спал. Под моим окном остановились примерно 200 тракторов и всю ночь гудели, каждые десять минут будили звоном магнитофонов. Так что на переговоры я прибыл, пропустив ночь", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. По его словам, в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем он пошутил, что чувствовал себя как венгерские футболисты на чемпионате мира 1954 года, когда перед финальным матчем в Берне под окнами их гостиницы проходили уличные беспорядки, по сведениям Венгрии, организованные Германией, в результате чего венгерская сборная, считавшаяся фаворитом, матч проиграла и чемпионом мира впервые в своей истории стала команда ФРГ. Орбан сообщил, что накануне саммита общался с протестующими фермерами, которые блокировали двери его гостиницы. "Я наткнулся на них сразу, против не был, я деревенский парень, я понимаю, о чем говорят фермеры, этот тракторный мир я тоже понимаю и уважаю, достаточно занимался им в детстве", - сказал он. Фермеры, по его словам, оказались испанскими, но у них "те же проблемы, что и у венгров", вызванные решениями Брюсселя разрешить импорт украинского зерна на европейский рынок. "Они меня просили заблокировать украинские поставки, если уж у Брюсселя нет здравого смысла", - рассказал Орбан. Венгерский премьер также добавил, что на саммите по этому вопросу была большая дискуссия, "некоторые гневно призвали Еврокомиссию прекратить это". Ранее в среду Еврокомиссия рекомендовала продлить свободный ввоз товаров Украины и Молдавии до июня 2025 года, одновременно усилив защиту чувствительной сельскохозяйственной продукции ЕС. ЕС в июне 2022 года на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце мая 2023 года беспошлинный ввоз был продлен еще на год, до июня 2024 года. В конце марта 2023 года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне были продлены до 15 сентября. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
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в мире, венгрия, украина, брюссель, виктор орбан, олаф шольц, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Венгрия, Украина, Брюссель, Виктор Орбан, Олаф Шольц, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Орбан заявил, что не спал ночь перед саммитом из-за протестующих фермеров
Орбан рассказал, что не спал ночь перед саммитом ЕС из-за протестующих фермеров
БУДАПЕШТ, 2 фев - РИА Новости.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал в эфире
, что не спал ночь перед саммитом ЕС из-за гудящих тракторов протестующих фермеров под его окнами.
«
"Самым трудным были не переговоры, а ночь перед ними. В Брюсселе проходили протесты фермеров, я едва спал. Под моим окном остановились примерно 200 тракторов и всю ночь гудели, каждые десять минут будили звоном магнитофонов. Так что на переговоры я прибыл, пропустив ночь", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
По его словам, в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем
он пошутил, что чувствовал себя как венгерские футболисты на чемпионате мира 1954 года, когда перед финальным матчем в Берне
под окнами их гостиницы проходили уличные беспорядки, по сведениям Венгрии, организованные Германией, в результате чего венгерская сборная, считавшаяся фаворитом, матч проиграла и чемпионом мира впервые в своей истории стала команда ФРГ.
Орбан сообщил, что накануне саммита общался с протестующими фермерами, которые блокировали двери его гостиницы.
"Я наткнулся на них сразу, против не был, я деревенский парень, я понимаю, о чем говорят фермеры, этот тракторный мир я тоже понимаю и уважаю, достаточно занимался им в детстве", - сказал он.
Лидеры стран ЕС сломили Орбана "не пряником, а кнутом", считает источник
Фермеры, по его словам, оказались испанскими, но у них "те же проблемы, что и у венгров", вызванные решениями Брюсселя разрешить импорт украинского зерна на европейский рынок.
"Они меня просили заблокировать украинские поставки, если уж у Брюсселя нет здравого смысла", - рассказал Орбан.
Венгерский премьер также добавил, что на саммите по этому вопросу была большая дискуссия, "некоторые гневно призвали Еврокомиссию
прекратить это".
Ранее в среду Еврокомиссия рекомендовала продлить свободный ввоз товаров Украины
и Молдавии
до июня 2025 года, одновременно усилив защиту чувствительной сельскохозяйственной продукции ЕС.
ЕС в июне 2022 года на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву
увеличить объемы экспорта, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце мая 2023 года беспошлинный ввоз был продлен еще на год, до июня 2024 года.
В конце марта 2023 года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария
, Венгрия, Польша
, Румыния
и Словакия
) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен
с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне были продлены до 15 сентября.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.