https://ria.ru/20240202/opk-1925096973.html

Путин поблагодарил работников ОПК за выполнение приказов Родины

Путин поблагодарил работников ОПК за выполнение приказов Родины - РИА Новости, 02.02.2024

Путин поблагодарил работников ОПК за выполнение приказов Родины

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил работников оборонно-промышленного комплекса России за то, что они выполнили приказы Родины и не подвели тех, кто... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T18:00

2024-02-02T18:00

2024-02-02T18:00

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

россия

владимир путин

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1925091513_0:0:3299:1857_1920x0_80_0_0_738ede0b50a092752f4cb9d42f88a49e.jpg

ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил работников оборонно-промышленного комплекса России за то, что они выполнили приказы Родины и не подвели тех, кто защищает ее рубежи. "Вы выполнили приказы Родины. Спасибо вам за это", - обратился Путин к работникам предприятий ОПК на форуме "Всё для победы!" После этих слов главы государства в зале раздались продолжительные аплодисменты. "Вы не подвели своих боевых товарищей, тех, кто сейчас сражается на передовой, охраняет границы и небо России, несет вахту в мировом океане, обеспечивает незыблемость стратегического ракетно-ядерного потенциала", - добавил президент.

https://ria.ru/20230809/opk-1889099584.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, технологии, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр