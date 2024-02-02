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Путин поблагодарил работников ОПК за выполнение приказов Родины - РИА Новости, 02.02.2024
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Путин поблагодарил работников ОПК за выполнение приказов Родины
Путин поблагодарил работников ОПК за выполнение приказов Родины - РИА Новости, 02.02.2024
Путин поблагодарил работников ОПК за выполнение приказов Родины
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил работников оборонно-промышленного комплекса России за то, что они выполнили приказы Родины и не подвели тех, кто... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T18:00
2024-02-02T18:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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россия
владимир путин
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил работников оборонно-промышленного комплекса России за то, что они выполнили приказы Родины и не подвели тех, кто защищает ее рубежи. "Вы выполнили приказы Родины. Спасибо вам за это", - обратился Путин к работникам предприятий ОПК на форуме "Всё для победы!" После этих слов главы государства в зале раздались продолжительные аплодисменты. "Вы не подвели своих боевых товарищей, тех, кто сейчас сражается на передовой, охраняет границы и небо России, несет вахту в мировом океане, обеспечивает незыблемость стратегического ракетно-ядерного потенциала", - добавил президент.
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безопасность, технологии, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин поблагодарил работников ОПК за выполнение приказов Родины

Путин: работники ОПК не подвели боевых товарищей, сражающихся на передовой

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с активом участников форума Общероссийского народного фронта "Всё для Победы!" в Туле
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с активом участников форума Общероссийского народного фронта Всё для Победы! в Туле - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с активом участников форума Общероссийского народного фронта "Всё для Победы!" в Туле
Читать ria.ru в
ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил работников оборонно-промышленного комплекса России за то, что они выполнили приказы Родины и не подвели тех, кто защищает ее рубежи.
"Вы выполнили приказы Родины. Спасибо вам за это", - обратился Путин к работникам предприятий ОПК на форуме "Всё для победы!" После этих слов главы государства в зале раздались продолжительные аплодисменты.
"Вы не подвели своих боевых товарищей, тех, кто сейчас сражается на передовой, охраняет границы и небо России, несет вахту в мировом океане, обеспечивает незыблемость стратегического ракетно-ядерного потенциала", - добавил президент.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииРоссияВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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