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Путин поблагодарил работников ОПК за выполнение приказов Родины
Путин поблагодарил работников ОПК за выполнение приказов Родины - РИА Новости, 02.02.2024
Путин поблагодарил работников ОПК за выполнение приказов Родины
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил работников оборонно-промышленного комплекса России за то, что они выполнили приказы Родины и не подвели тех, кто... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T18:00
2024-02-02T18:00
2024-02-02T18:00
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил работников оборонно-промышленного комплекса России за то, что они выполнили приказы Родины и не подвели тех, кто защищает ее рубежи. "Вы выполнили приказы Родины. Спасибо вам за это", - обратился Путин к работникам предприятий ОПК на форуме "Всё для победы!" После этих слов главы государства в зале раздались продолжительные аплодисменты. "Вы не подвели своих боевых товарищей, тех, кто сейчас сражается на передовой, охраняет границы и небо России, несет вахту в мировом океане, обеспечивает незыблемость стратегического ракетно-ядерного потенциала", - добавил президент.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин поблагодарил работников ОПК за выполнение приказов Родины
Путин: работники ОПК не подвели боевых товарищей, сражающихся на передовой
ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил работников оборонно-промышленного комплекса России за то, что они выполнили приказы Родины и не подвели тех, кто защищает ее рубежи.
"Вы выполнили приказы Родины. Спасибо вам за это", - обратился Путин к работникам предприятий ОПК на форуме "Всё для победы!" После этих слов главы государства в зале раздались продолжительные аплодисменты.
"Вы не подвели своих боевых товарищей, тех, кто сейчас сражается на передовой, охраняет границы и небо России, несет вахту в мировом океане, обеспечивает незыблемость стратегического ракетно-ядерного потенциала", - добавил президент.
Путин учредил почетное звание "Заслуженный работник ОПК"