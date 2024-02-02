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Путин призвал добиться снижения смертности от рака в России - РИА Новости, 02.02.2024
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19:07 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/onkologiya-1925111987.html
Путин призвал добиться снижения смертности от рака в России
Путин призвал добиться снижения смертности от рака в России - РИА Новости, 02.02.2024
Путин призвал добиться снижения смертности от рака в России
Необходимо сделать все, чтобы сохранить и нарастить тенденцию по уменьшению смертности от онкологических заболеваний в России, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T19:07
2024-02-02T19:07
общество
здоровье - общество
россия
владимир путин
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Необходимо сделать все, чтобы сохранить и нарастить тенденцию по уменьшению смертности от онкологических заболеваний в России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Доля онкологических заболеваний, обнаруженных на ранних стадиях, за время действия федеральной программы возросла, а смертность снижается. Да, пока может быть это еще такие скромные цифры, но это совершенно очевидный факт. И нужно сделать все для того, чтобы эту тенденцию и сохранить, и нарастить", - заявил Путин в пятницу на совещании по программе онкоцентров. Он особо отметил позитивную динамику в лечении детей, которые столкнулись с этими тяжелыми недугами. "Задача, безусловно, перед нами стоит сложная, точнее сказать, этих задач много. Важно и дальше работать над повышением доступности онкологической помощи", - подчеркнул президент РФ.
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общество, здоровье - общество, россия, владимир путин
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин
Путин призвал добиться снижения смертности от рака в России

Путин: необходимо сделать все для снижения смертности от онкозаболеваний

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Необходимо сделать все, чтобы сохранить и нарастить тенденцию по уменьшению смертности от онкологических заболеваний в России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Доля онкологических заболеваний, обнаруженных на ранних стадиях, за время действия федеральной программы возросла, а смертность снижается. Да, пока может быть это еще такие скромные цифры, но это совершенно очевидный факт. И нужно сделать все для того, чтобы эту тенденцию и сохранить, и нарастить", - заявил Путин в пятницу на совещании по программе онкоцентров. Он особо отметил позитивную динамику в лечении детей, которые столкнулись с этими тяжелыми недугами.
"Задача, безусловно, перед нами стоит сложная, точнее сказать, этих задач много. Важно и дальше работать над повышением доступности онкологической помощи", - подчеркнул президент РФ.
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