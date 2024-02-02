https://ria.ru/20240202/onkologiya-1925111987.html
Путин призвал добиться снижения смертности от рака в России
Путин призвал добиться снижения смертности от рака в России - РИА Новости, 02.02.2024
Путин призвал добиться снижения смертности от рака в России
Необходимо сделать все, чтобы сохранить и нарастить тенденцию по уменьшению смертности от онкологических заболеваний в России, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T19:07
2024-02-02T19:07
2024-02-02T19:07
общество
здоровье - общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924888122_0:0:2838:1597_1920x0_80_0_0_3509ba3f50b06b246efeff9ebd47561b.jpg
ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Необходимо сделать все, чтобы сохранить и нарастить тенденцию по уменьшению смертности от онкологических заболеваний в России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Доля онкологических заболеваний, обнаруженных на ранних стадиях, за время действия федеральной программы возросла, а смертность снижается. Да, пока может быть это еще такие скромные цифры, но это совершенно очевидный факт. И нужно сделать все для того, чтобы эту тенденцию и сохранить, и нарастить", - заявил Путин в пятницу на совещании по программе онкоцентров. Он особо отметил позитивную динамику в лечении детей, которые столкнулись с этими тяжелыми недугами. "Задача, безусловно, перед нами стоит сложная, точнее сказать, этих задач много. Важно и дальше работать над повышением доступности онкологической помощи", - подчеркнул президент РФ.
https://ria.ru/20240112/ugroza-1920862789.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924888122_156:0:2677:1891_1920x0_80_0_0_b85c5fb7e335d0049adf32cd07d06660.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, владимир путин
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин
Путин призвал добиться снижения смертности от рака в России
Путин: необходимо сделать все для снижения смертности от онкозаболеваний
ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Необходимо сделать все, чтобы сохранить и нарастить тенденцию по уменьшению смертности от онкологических заболеваний в России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Доля онкологических заболеваний, обнаруженных на ранних стадиях, за время действия федеральной программы возросла, а смертность снижается. Да, пока может быть это еще такие скромные цифры, но это совершенно очевидный факт. И нужно сделать все для того, чтобы эту тенденцию и сохранить, и нарастить", - заявил Путин в пятницу на совещании по программе онкоцентров. Он особо отметил позитивную динамику в лечении детей, которые столкнулись с этими тяжелыми недугами.
"Задача, безусловно, перед нами стоит сложная, точнее сказать, этих задач много. Важно и дальше работать над повышением доступности онкологической помощи", - подчеркнул президент РФ.
Ученые забили тревогу из-за шокирующей угрозы человечеству