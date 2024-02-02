https://ria.ru/20240202/onkologiya-1925111987.html

Путин призвал добиться снижения смертности от рака в России

Путин призвал добиться снижения смертности от рака в России - РИА Новости, 02.02.2024

Путин призвал добиться снижения смертности от рака в России

Необходимо сделать все, чтобы сохранить и нарастить тенденцию по уменьшению смертности от онкологических заболеваний в России, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T19:07

2024-02-02T19:07

2024-02-02T19:07

общество

здоровье - общество

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924888122_0:0:2838:1597_1920x0_80_0_0_3509ba3f50b06b246efeff9ebd47561b.jpg

ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Необходимо сделать все, чтобы сохранить и нарастить тенденцию по уменьшению смертности от онкологических заболеваний в России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Доля онкологических заболеваний, обнаруженных на ранних стадиях, за время действия федеральной программы возросла, а смертность снижается. Да, пока может быть это еще такие скромные цифры, но это совершенно очевидный факт. И нужно сделать все для того, чтобы эту тенденцию и сохранить, и нарастить", - заявил Путин в пятницу на совещании по программе онкоцентров. Он особо отметил позитивную динамику в лечении детей, которые столкнулись с этими тяжелыми недугами. "Задача, безусловно, перед нами стоит сложная, точнее сказать, этих задач много. Важно и дальше работать над повышением доступности онкологической помощи", - подчеркнул президент РФ.

https://ria.ru/20240112/ugroza-1920862789.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, россия, владимир путин