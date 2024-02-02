https://ria.ru/20240202/onkologiya-1925107942.html
Мурашко отчитался о прорывных результатах медицины в области онкологии
Мурашко отчитался о прорывных результатах медицины в области онкологии - РИА Новости, 02.02.2024
Мурашко отчитался о прорывных результатах медицины в области онкологии
России удалось за пять лет достичь прорывных результатов в области онкологии, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на открытии онкоцентров в регионах с РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T18:51
2024-02-02T18:51
2024-02-02T19:49
михаил мурашко
общество
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владимир путин
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. России удалось за пять лет достичь прорывных результатов в области онкологии, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на открытии онкоцентров в регионах с участием президента Владимира Путина."За последние пять лет нам удалось обеспечить прорывные результаты и закрепить положительные тренды", — сказал он.Как отметил глава ведомства, в стране выросла скорость и качество диагностики — более 60 процентов опухолей выявляют на первой и второй стадиях, когда прогноз лечения оценивается как благоприятный.По словам Мурашко, одногодичная летальность пациентов с онкологическими заболеваниями снизилась на 17,5 процента, а пятилетняя выживаемость увеличилась более чем на восемь процентов.Кроме того, количество онкологов, в том числе в детских организациях, выросло на 25 процентов, а число радиологов — практически в 1,5 раза, уточнил министр.Путин, со своей стороны, поручил сделать все для сохранения тенденции по уменьшению смертности от рака в России."Доля онкологических заболеваний, обнаруженных на ранних стадиях, за время действия федеральной программы возросла, а смертность снижается. Пока, может быть, это еще скромные цифры, но это совершенно очевидный факт", — подчеркнул президент. Он также особо отметил позитивную динамику в лечении детей, которые столкнулись с этим недугом.В пятницу российский лидер в режиме видеоконференцсвязи открыл несколько онкологических центров в Башкирии, Якутии и Томской области. Перед этим глава государства осмотрел новый онкоцентр в Туле, где он находится с рабочим визитом.
https://ria.ru/20240130/onkologiya-1924393557.html
https://ria.ru/20240118/ikzempra-1922022145.html
https://ria.ru/20240112/rak-1920830277.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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михаил мурашко, общество, здоровье - общество, россия, владимир путин, тула, томская область, республика башкортостан, республика саха (якутия)
Михаил Мурашко, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин, Тула, Томская область, Республика Башкортостан, Республика Саха (Якутия)
Мурашко отчитался о прорывных результатах медицины в области онкологии
Мурашко: в России более 60% опухолей начали выявлять на первой-второй стадии
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. России удалось за пять лет достичь прорывных результатов в области онкологии, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на открытии онкоцентров в регионах с участием президента Владимира Путина.
"За последние пять лет нам удалось обеспечить прорывные результаты и закрепить положительные тренды", — сказал он.
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Как отметил глава ведомства, в стране выросла скорость и качество диагностики — более 60 процентов опухолей выявляют на первой и второй стадиях, когда прогноз лечения оценивается как благоприятный.
По словам Мурашко, одногодичная летальность пациентов с онкологическими заболеваниями снизилась на 17,5 процента, а пятилетняя выживаемость увеличилась более чем на восемь процентов.
Кроме того, количество онкологов, в том числе в детских организациях, выросло на 25 процентов, а число радиологов — практически в 1,5 раза, уточнил министр.
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Путин, со своей стороны, поручил сделать все для сохранения тенденции по уменьшению смертности от рака в России.
«
"Доля онкологических заболеваний, обнаруженных на ранних стадиях, за время действия федеральной программы возросла, а смертность снижается. Пока, может быть, это еще скромные цифры, но это совершенно очевидный факт", — подчеркнул президент.
Он также особо отметил позитивную динамику в лечении детей, которые столкнулись с этим недугом.
В пятницу российский лидер в режиме видеоконференцсвязи открыл несколько онкологических центров в Башкирии, Якутии и Томской области
. Перед этим глава государства осмотрел новый онкоцентр в Туле
, где он находится с рабочим визитом.
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