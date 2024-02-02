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ВСУ выпустили 11 снарядов натовского калибра по Горловке и Донецку

ВСУ выпустили 11 снарядов натовского калибра по Горловке и Донецку - РИА Новости, 02.02.2024

ВСУ выпустили 11 снарядов натовского калибра по Горловке и Донецку

ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 11 снарядов калибра 155 миллиметров, шесть из которых — кассетные, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T01:48

2024-02-02T01:48

2024-02-02T03:06

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ДОНЕЦК, 2 фев — РИА Новости. ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 11 снарядов калибра 155 миллиметров, шесть из которых — кассетные, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23.50 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в публикации.Согласно отдельным публикациям, в течение часа Украина открывала огонь еще три раза:Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, до 14 процентов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они становятся минами, угрожающими гражданскому населению и после завершения конфликта.Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента Джо Байдена из Демократической партии готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей от штата Миннесота Ильхана Омара, применение этих снарядов нарушает права человека.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20240131/mina-1924505922.html

https://ria.ru/20240122/kassety-1922822775.html

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россия

донецк

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горловка, украина, сцкк, россия, донецк, донецкая народная республика, происшествия