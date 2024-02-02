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ВСУ выпустили 11 снарядов натовского калибра по Горловке и Донецку - РИА Новости, 02.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:48 02.02.2024 (обновлено: 03:06 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/obstrely-1924929544.html
ВСУ выпустили 11 снарядов натовского калибра по Горловке и Донецку
ВСУ выпустили 11 снарядов натовского калибра по Горловке и Донецку - РИА Новости, 02.02.2024
ВСУ выпустили 11 снарядов натовского калибра по Горловке и Донецку
ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 11 снарядов калибра 155 миллиметров, шесть из которых — кассетные, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T01:48
2024-02-02T03:06
специальная военная операция на украине
горловка
украина
сцкк
россия
донецк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 фев — РИА Новости. ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 11 снарядов калибра 155 миллиметров, шесть из которых — кассетные, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. &quot;Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23.50 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)&quot;, — говорится в публикации.Согласно отдельным публикациям, в течение часа Украина открывала огонь еще три раза:Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, до 14 процентов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они становятся минами, угрожающими гражданскому населению и после завершения конфликта.Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента Джо Байдена из Демократической партии готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей от штата Миннесота Ильхана Омара, применение этих снарядов нарушает права человека.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20240131/mina-1924505922.html
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горловка, украина, сцкк, россия, донецк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, СЦКК, Россия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Происшествия
ВСУ выпустили 11 снарядов натовского калибра по Горловке и Донецку

СЦКК: ВСУ выпустили 11 снарядов натовского калибра по Горловке и Донецку

© фото очевидцаПоследствия обстрела Калининского района Донецка
Последствия обстрела Калининского района Донецка
© фото очевидца
Последствия обстрела Калининского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 фев — РИА Новости. ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 11 снарядов калибра 155 миллиметров, шесть из которых — кассетные, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.
«

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23.50 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в публикации.

Согласно отдельным публикациям, в течение часа Украина открывала огонь еще три раза:
  • 00.05 — три кассетных снаряда по Горловке;
  • 01.15 — два снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка;
  • 01.25 — три снаряда калибром 155 миллиметров по Горловке.
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Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, до 14 процентов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они становятся минами, угрожающими гражданскому населению и после завершения конфликта.
Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента Джо Байдена из Демократической партии готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей от штата Миннесота Ильхана Омара, применение этих снарядов нарушает права человека.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаУкраинаСЦККРоссияДонецкДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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