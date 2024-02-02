https://ria.ru/20240202/obstrel-1925094095.html
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными натовскими снарядами - РИА Новости, 02.02.2024
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными натовскими снарядами
Украинские войска в 17.20 выпустили по Горловке четыре кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T17:45
2024-02-02T17:45
2024-02-02T17:45
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878065623_0:70:1280:790_1920x0_80_0_0_cbb18f8b623f10f30f8be42b01464d7c.jpg
ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Украинские войска в 17.20 выпустили по Горловке четыре кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Через пять минут, в 17.25, ВСУ открыли огонь по Киевскому району Донецка, выпустив по городу три снаряда из "натовской" артиллерии. Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало, что здание школы получило повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5 до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхана Омара, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20240202/obstrel-1925052903.html
https://ria.ru/20240202/obstrel-1925092608.html
https://ria.ru/20240202/obstrel-1925021574.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878065623_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ae2f0cee3607d0b454d540596e125832.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными натовскими снарядами
СЦКК: ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда натовского калибра по Горловке
ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости.
Украинские войска в 17.20 выпустили по Горловке четыре кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК
)
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
При обстреле Гольмовского в ДНР пострадала мирная жительница
Через пять минут, в 17.25, ВСУ открыли огонь по Киевскому району Донецка, выпустив по городу три снаряда из "натовской" артиллерии.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало, что здание школы получило повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Украинские войска обстреляли школу в Горловке
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5 до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхана Омара, применение этих боеприпасов нарушает права человека.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Житель Курской области получил контузию при украинском обстреле