https://ria.ru/20240202/obstrel-1925094095.html

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными натовскими снарядами - РИА Новости, 02.02.2024

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными натовскими снарядами

Украинские войска в 17.20 выпустили по Горловке четыре кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T17:45

2024-02-02T17:45

2024-02-02T17:45

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Украинские войска в 17.20 выпустили по Горловке четыре кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Через пять минут, в 17.25, ВСУ открыли огонь по Киевскому району Донецка, выпустив по городу три снаряда из "натовской" артиллерии. Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало, что здание школы получило повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5 до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхана Омара, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20240202/obstrel-1925052903.html

https://ria.ru/20240202/obstrel-1925092608.html

https://ria.ru/20240202/obstrel-1925021574.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины