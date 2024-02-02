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Украинские войска обстреляли школу в Горловке
Украинские войска обстреляли школу в Горловке - РИА Новости, 02.02.2024
Украинские войска обстреляли школу в Горловке
Здание школы получило повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T17:42
2024-02-02T17:42
2024-02-02T17:42
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Здание школы получило повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) "Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов Республики: населенный пункт Горловка: Центрально-Городской район: - МБОУ "Средняя школа №58" по улице Глебова", - говорится в сообщении представительства. Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о десяти обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших в том числе ударные беспилотники и кассетные снаряды натовского калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли школу в Горловке
Представительство ДНР: школа получила повреждения при обстреле Горловки