https://ria.ru/20240202/obstrel-1925092608.html

Украинские войска обстреляли школу в Горловке

Украинские войска обстреляли школу в Горловке - РИА Новости, 02.02.2024

Украинские войска обстреляли школу в Горловке

Здание школы получило повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T17:42

2024-02-02T17:42

2024-02-02T17:42

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Здание школы получило повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) "Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов Республики: населенный пункт Горловка: Центрально-Городской район: - МБОУ "Средняя школа №58" по улице Глебова", - говорится в сообщении представительства. Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о десяти обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших в том числе ударные беспилотники и кассетные снаряды натовского калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240202/gorlovka-1924951265.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия