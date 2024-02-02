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Украинские войска обстреляли школу в Горловке - РИА Новости, 02.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:42 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/obstrel-1925092608.html
Украинские войска обстреляли школу в Горловке
Украинские войска обстреляли школу в Горловке - РИА Новости, 02.02.2024
Украинские войска обстреляли школу в Горловке
Здание школы получило повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T17:42
2024-02-02T17:42
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Здание школы получило повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) "Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов Республики: населенный пункт Горловка: Центрально-Городской район: - МБОУ "Средняя школа №58" по улице Глебова", - говорится в сообщении представительства. Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о десяти обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших в том числе ударные беспилотники и кассетные снаряды натовского калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240202/gorlovka-1924951265.html
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли школу в Горловке

Представительство ДНР: школа получила повреждения при обстреле Горловки

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Здание школы получило повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
"Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов Республики: населенный пункт Горловка: Центрально-Городской район: - МБОУ "Средняя школа №58" по улице Глебова", - говорится в сообщении представительства.
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Часть Горловки осталась без света после обстрела ВСУ
Вчера, 09:25
Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о десяти обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших в том числе ударные беспилотники и кассетные снаряды натовского калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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