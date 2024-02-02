https://ria.ru/20240202/nuland-1925054472.html

СМИ: Нуланд устроила сюрприз Украине

СМИ: Нуланд устроила сюрприз Украине - РИА Новости, 02.02.2024

СМИ: Нуланд устроила сюрприз Украине

Визит заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в Киев стал неожиданностью, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T15:44

2024-02-02T15:44

2024-02-02T16:42

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Визит заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в Киев стал неожиданностью, пишет украинское издание "Страна.ua"."Нуланд устроила сюрприз", — говорится в подзаголовке публикации.Отмечается, что в ее официальном расписании, опубликованном на сайте Госдепа, не говорилось о посещении Украины. Издание добавляет, что практика неанонсированных визитов стала обычным делом для американских политиков после обострения конфликта.При этом некоторые украинские эксперты полагают, что истинной причиной визита Нуланд была обострившаяся ситуация вокруг главкома ВСУ Валерия Залужного."Нуланд, как куратор украинского направления в Госдепе, приехала, чтобы понять, кто будет вместо Залужного, какая сложится конфигурация во главе ВСУ", — цитирует издание украинского политолога Бондаренко.По информации британской газеты Financial Times, 29 января Зеленский, конфликтующий с главкомом, встречался с Залужным и предложил ему добровольно уйти в отставку и занять пост советника. Журнал The Economist, в свою очередь, утверждал, что генералу предлагали должность секретаря СНБО, но он отказался. Издание также сообщало, что на должность главкома прочили начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, но и тот отказался в последний момент.По информации CNN, указ об увольнении Залужного ожидается к концу этой недели.

https://ria.ru/20240201/zayavlenie-1924876667.html

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в мире, украина, сша, киев, виктория нуланд, валерий залужный, кирилл буданов, государственный департамент сша, вооруженные силы украины