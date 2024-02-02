https://ria.ru/20240202/nft-1925013552.html

Все NFT фресок школы Рафаэля из собрания Эрмитажа нашли своих обладателей

Все NFT фресок школы Рафаэля из собрания Эрмитажа нашли своих обладателей - РИА Новости, 02.02.2024

Все NFT фресок школы Рафаэля из собрания Эрмитажа нашли своих обладателей

К настоящему моменту в свободной продаже не осталось токенов (NFT) на фрески мастерской Рафаэля из собрания Государственного Эрмитажа: все они или выкуплены,... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T14:25

2024-02-02T14:25

2024-02-02T14:25

россия

государственный эрмитаж

интеррос

владимир потанин

михаил пиотровский

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. К настоящему моменту в свободной продаже не осталось токенов (NFT) на фрески мастерской Рафаэля из собрания Государственного Эрмитажа: все они или выкуплены, или забронированы и ожидают оплаты, сообщили РИА Новости в компании "Интеррос". В конце минувшего года был запущен пилотный проект по выпуску токенов на произведения искусства. Это первые в России NFT-токены, выпущенные в полном соответствии со вступившим в силу в 2021 году Федеральным законом "О цифровых финансовых активах". Новый инструмент в художественной среде уже назвали "арт-токеном" – он предоставляет инвесторам права денежного требования и пользования объектом интеллектуальной собственности, а также позволяет внести свой вклад в сохранение культурного наследия, пояснили в компании. По словам генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, арт-токен – это новый вид художественной публикации, цифровая репродукция. "Она уникальна вдвойне: во-первых, потому что закрепляет права только за приобретателем и музеем, а во-вторых, фиксирует уникальное, более не существующее состояние картины, в ходе реставрации. По сути, мы предлагаем инвесторам срез с процесса реставрационной работы. Этого не делал никто", – цитирует пресс-служба спикера. В рамках пилотного проекта были токенизированы три фрески школы Рафаэля из собрания Эрмитажа: "Венера и Амур на дельфинах", "Венера и Адонис" и "Венера, вынимающая занозу". Каждая фреска состояла из 20 токенов – покупатели могли приобрести фреску единым лотом или выбрать ее отдельные элементы. Первые 20 токенов, составлявшие фреску "Венера и Амур на дельфинах", были забронированы и распроданы сразу же после презентации проекта на Восточном экономическом форуме. Их обладателями стали российские частные покупатели. Фреску "Венера, вынимающая занозу" целиком выкупили коллекционеры из южнокорейской арт-группы, специализирующейся на экспозициях брендов мировой культуры. Еще один шедевр — токены на фреску "Венера и Адонис" — выкупил сам глава "Интерроса" Владимир Потанин и передал в дар Эрмитажу, говорится в сообщении. Полученные от проекта средства — более 4,5 миллиона рублей — Эрмитаж направит на реставрацию картины "Венера и Амур" Лукаса Кранаха Старшего. Выпуск арт-токенов ознаменовал появление нового направление на рынке цифровых услуг. "Проект сформировал новую нишу на рынке цифровых прав, которая уже привлекла первых инвесторов. Создана легитимная и понятная основа для токенизации признанных произведений искусства. Благодаря таким проектам, музеи будут находить средства на реставрацию хранящихся в них шедевров, и привлекать к искусству новую аудиторию", — цитирует пресс-служба генерального директора компании "Атомайз" Алексея Илясова.

https://ria.ru/20230731/rubl-1884313690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, государственный эрмитаж, интеррос, владимир потанин, михаил пиотровский