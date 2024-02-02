https://ria.ru/20240202/nashestvie-1925099509.html

Фестиваль "Нашествие" перенесли на 2025 год

Фестиваль "Нашествие" перенесли на 2025 год - РИА Новости, 02.02.2024

Фестиваль "Нашествие" перенесли на 2025 год

Музыкальный рок-фестиваль "Нашествие", запланированный на лето 2024 года в Калужской области, перенесен на 2025 год, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T18:12

2024-02-02T18:12

2024-02-02T18:18

шоубиз

новости шоу-бизнеса

калужская область

музыка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154009/48/1540094867_0:0:3313:1864_1920x0_80_0_0_7c648abd8bb4ff0cba3183ee4336407c.jpg

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Музыкальный рок-фестиваль "Нашествие", запланированный на лето 2024 года в Калужской области, перенесен на 2025 год, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля. "Фестиваль "Нашествие" перенесен на 2025 год", — прокомментировал собеседник агентства. Он добавил, что рок-фестиваль пройдет в Калужской области, как и планировалось. Отмечается, что все купленные ранее билеты будут действительны для будущего мероприятия. Планировалось, что "Нашествие" пройдет 26-28 июля 2024 года. Последний раз фестиваль "Нашествие" проводился в июле 2019 года в Тверской области. Событие не состоялось в 2020 году из-за предписаний Роспотребнадзора. Организаторы сообщили о переносе мероприятия на июль 2021 года, однако рост заболеваемости россиян коронавирусом вновь заставил отменить форум. В 2022 году проведение фестиваля перенесли на лето 2023 года без объяснения причин. В прошлом году "Нашествие" перенесли на лето 2024 года из соображений безопасности.

https://ria.ru/20230921/kontsert-1897712264.html

калужская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости шоу-бизнеса, калужская область, музыка