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Фестиваль "Нашествие" перенесли на 2025 год
Фестиваль "Нашествие" перенесли на 2025 год - РИА Новости, 02.02.2024
Фестиваль "Нашествие" перенесли на 2025 год
Музыкальный рок-фестиваль "Нашествие", запланированный на лето 2024 года в Калужской области, перенесен на 2025 год, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T18:12
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Музыкальный рок-фестиваль "Нашествие", запланированный на лето 2024 года в Калужской области, перенесен на 2025 год, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля. "Фестиваль "Нашествие" перенесен на 2025 год", — прокомментировал собеседник агентства. Он добавил, что рок-фестиваль пройдет в Калужской области, как и планировалось. Отмечается, что все купленные ранее билеты будут действительны для будущего мероприятия. Планировалось, что "Нашествие" пройдет 26-28 июля 2024 года. Последний раз фестиваль "Нашествие" проводился в июле 2019 года в Тверской области. Событие не состоялось в 2020 году из-за предписаний Роспотребнадзора. Организаторы сообщили о переносе мероприятия на июль 2021 года, однако рост заболеваемости россиян коронавирусом вновь заставил отменить форум. В 2022 году проведение фестиваля перенесли на лето 2023 года без объяснения причин. В прошлом году "Нашествие" перенесли на лето 2024 года из соображений безопасности.
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Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Калужская область, Музыка
Фестиваль "Нашествие" перенесли на 2025 год
Рок-фестиваль "Нашествие", запланированный на лето 2024 года, перенесли
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Музыкальный рок-фестиваль "Нашествие", запланированный на лето 2024 года в Калужской области, перенесен на 2025 год, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.
«
"Фестиваль "Нашествие" перенесен на 2025 год", — прокомментировал собеседник агентства.
Он добавил, что рок-фестиваль пройдет в Калужской области, как и планировалось.
Отмечается, что все купленные ранее билеты будут действительны для будущего мероприятия.
Планировалось, что "Нашествие" пройдет 26-28 июля 2024 года. Последний раз фестиваль "Нашествие" проводился в июле 2019 года в Тверской области.
Событие не состоялось в 2020 году из-за предписаний Роспотребнадзора. Организаторы сообщили о переносе мероприятия на июль 2021 года, однако рост заболеваемости россиян коронавирусом вновь заставил отменить форум.
В 2022 году проведение фестиваля перенесли на лето 2023 года без объяснения причин.
В прошлом году "Нашествие" перенесли на лето 2024 года из соображений безопасности.
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