https://ria.ru/20240202/moskva-1925058705.html

В Москве грузовик задавил пенсионерку во дворе

В Москве грузовик задавил пенсионерку во дворе - РИА Новости, 02.02.2024

В Москве грузовик задавил пенсионерку во дворе

Водитель грузовика задавил пенсионерку во дворе в Москве и скрылся с места ДТП, но его быстро задержали, сообщает столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T15:55

2024-02-02T15:55

2024-02-02T15:55

происшествия

москва

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Водитель грузовика задавил пенсионерку во дворе в Москве и скрылся с места ДТП, но его быстро задержали, сообщает столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале. "По предварительным данным, на улице Мещерякова во дворе дома 9 водитель автомобиля совершил наезд на женщину-пешехода, после чего с места происшествия скрылся. 68-летняя женщина от полученных травм скончалась", - говорится в телеграм-канале ведомства. Вскоре "водитель грузового автомобиля "МАЗ" был установлен и задержан, им оказался 49-летний мужчина". В отношении водителя составляется ряд административных материалов. Проводится дальнейшая проверка.

https://ria.ru/20240121/dtp-1922661428.html

москва

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2024

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происшествия, москва