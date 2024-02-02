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В Москве грузовик задавил пенсионерку во дворе - РИА Новости, 02.02.2024
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15:55 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/moskva-1925058705.html
В Москве грузовик задавил пенсионерку во дворе
В Москве грузовик задавил пенсионерку во дворе - РИА Новости, 02.02.2024
В Москве грузовик задавил пенсионерку во дворе
Водитель грузовика задавил пенсионерку во дворе в Москве и скрылся с места ДТП, но его быстро задержали, сообщает столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T15:55
2024-02-02T15:55
происшествия
москва
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Водитель грузовика задавил пенсионерку во дворе в Москве и скрылся с места ДТП, но его быстро задержали, сообщает столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале. "По предварительным данным, на улице Мещерякова во дворе дома 9 водитель автомобиля совершил наезд на женщину-пешехода, после чего с места происшествия скрылся. 68-летняя женщина от полученных травм скончалась", - говорится в телеграм-канале ведомства. Вскоре "водитель грузового автомобиля "МАЗ" был установлен и задержан, им оказался 49-летний мужчина". В отношении водителя составляется ряд административных материалов. Проводится дальнейшая проверка.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве грузовик задавил пенсионерку во дворе

Грузовик задавил 68-летнюю женщину в московском дворе и скрылся с места ДТП

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили полиции на дороге в Москве
Автомобили полиции на дороге в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобили полиции на дороге в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Водитель грузовика задавил пенсионерку во дворе в Москве и скрылся с места ДТП, но его быстро задержали, сообщает столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале.
"По предварительным данным, на улице Мещерякова во дворе дома 9 водитель автомобиля совершил наезд на женщину-пешехода, после чего с места происшествия скрылся. 68-летняя женщина от полученных травм скончалась", - говорится в телеграм-канале ведомства.
Вскоре "водитель грузового автомобиля "МАЗ" был установлен и задержан, им оказался 49-летний мужчина".
В отношении водителя составляется ряд административных материалов. Проводится дальнейшая проверка.
Место происшествия, где в результате ДТП погиб пешеход в Москве. 21 января 2024 - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
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