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В Молдавии заявили о проблемах в работе антикоррупционных прокуроров - РИА Новости, 02.02.2024
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17:44 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/moldaviya-1925093536.html
В Молдавии заявили о проблемах в работе антикоррупционных прокуроров
В Молдавии заявили о проблемах в работе антикоррупционных прокуроров - РИА Новости, 02.02.2024
В Молдавии заявили о проблемах в работе антикоррупционных прокуроров
Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу признал в эфире телеканала Jurnal TV, что власти Молдавии оказывают давление на сотрудников Антикоррупционной прокуратуры РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T17:44
2024-02-02T17:44
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КИШИНЕВ, 2 фев - РИА Новости. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу признал в эфире телеканала Jurnal TV, что власти Молдавии оказывают давление на сотрудников Антикоррупционной прокуратуры республики. "Мы увеличили штат Антикоррупционной прокуратуры, потому что, по оценке зарубежных партнеров, там мало следователей, мало специалистов по анализу рисков. Мы также меняем законодательство, чтобы больше не было спекуляций по поводу срока исковой давности. Но, давая им все это, мы также увеличиваем давление. Я не вижу другого пути", - заявил Гросу в эфире телеканала. По его словам, у прокуроров есть все инструменты, чтобы успешно расследовать дела. "Нам нужно повысить зарплату тем, кто прошел проверку, чтобы они имели гарантию и решительно шли в бой.. Оправдания больше не действуют. В противном случае я возьму их с собой на встречи с избирателями", - добавил спикер. Ранее штат Антикоррупционной прокуратуры был увеличен на 54 единицы. Министерство юстиции Молдавии неделей ранее провело заседание Антикоррупционной платформы. На заседании платформы обсуждались вопросы усиления Антикоррупционной прокуратуры, а также использование цифрового решения для мониторинга прогресса в борьбе с организованной преступностью и коррупцией. На мероприятии также была представлена Национальная программа по неподкупности и борьбе с коррупцией на 2024-2028 годы.
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в мире, молдавия, игорь гросу
В мире, Молдавия, Игорь Гросу
В Молдавии заявили о проблемах в работе антикоррупционных прокуроров

Гросу признал давление властей Молдавии на антикоррупционных прокуроров

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 2 фев - РИА Новости. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу признал в эфире телеканала Jurnal TV, что власти Молдавии оказывают давление на сотрудников Антикоррупционной прокуратуры республики.
«
"Мы увеличили штат Антикоррупционной прокуратуры, потому что, по оценке зарубежных партнеров, там мало следователей, мало специалистов по анализу рисков. Мы также меняем законодательство, чтобы больше не было спекуляций по поводу срока исковой давности. Но, давая им все это, мы также увеличиваем давление. Я не вижу другого пути", - заявил Гросу в эфире телеканала.
По его словам, у прокуроров есть все инструменты, чтобы успешно расследовать дела. "Нам нужно повысить зарплату тем, кто прошел проверку, чтобы они имели гарантию и решительно шли в бой.. Оправдания больше не действуют. В противном случае я возьму их с собой на встречи с избирателями", - добавил спикер.
Ранее штат Антикоррупционной прокуратуры был увеличен на 54 единицы.
Министерство юстиции Молдавии неделей ранее провело заседание Антикоррупционной платформы. На заседании платформы обсуждались вопросы усиления Антикоррупционной прокуратуры, а также использование цифрового решения для мониторинга прогресса в борьбе с организованной преступностью и коррупцией. На мероприятии также была представлена Национальная программа по неподкупности и борьбе с коррупцией на 2024-2028 годы.
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