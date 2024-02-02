https://ria.ru/20240202/miting-1925006171.html

Коммунисты и социалисты Молдавии протестуют против политики правящей партии

Коммунисты и социалисты Молдавии протестуют против политики правящей партии - РИА Новости, 02.02.2024

Коммунисты и социалисты Молдавии протестуют против политики правящей партии

Сторонники оппозиционного в Молдавии Блока коммунистов и социалистов (БКС) проводят протест у здания правительства, выступая против политики правящей партии... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T12:32

2024-02-02T12:32

2024-02-02T12:51

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КИШИНЕВ, 2 фев – РИА Новости. Сторонники оппозиционного в Молдавии Блока коммунистов и социалистов (БКС) проводят протест у здания правительства, выступая против политики правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), передает корреспондент РИА Новости. Митингующие вышли с плакатами, призывающими остановить рост цен, не разрушать предприятие "Железная дорога Молдавии", выплатить зарплаты бюджетникам и отказаться от приватизации госсобственности. Собравшиеся скандируют "Позор!" и требуют отставки правительства в полном составе. Накануне сторонники оппозиции провели антиправительственный митинг перед зданием парламента в Кишиневе. К организаторам в лице партии "Возрождение" присоединились депутаты от запрещенной в Молдавии партии "Шор". Митинг завершился принятием резолюции с требованием отставки президента Майи Санду, правительства Дорина Речана, проведения досрочных парламентских выборов, а также призывом отказаться от милитаристской риторики. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240202/moldaviya-1924932371.html

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в мире, молдавия, кишинев, майя санду, дорин речан