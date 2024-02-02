https://ria.ru/20240202/migratsiya-1925121052.html

В Ростове-на-Дону задержали подозреваемых в организации незаконной миграции

В Ростове-на-Дону задержали подозреваемых в организации незаконной миграции - РИА Новости, 02.02.2024

В Ростове-на-Дону задержали подозреваемых в организации незаконной миграции

Полиция Ростова-на-Дону совместно с оперативниками регионального УФСБ задержала группу из трех сообщников, которых подозревают в организации незаконной... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T20:19

2024-02-02T20:19

2024-02-02T20:25

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 фев - РИА Новости. Полиция Ростова-на-Дону совместно с оперативниками регионального УФСБ задержала группу из трех сообщников, которых подозревают в организации незаконной миграции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ. "Сотрудники… МВД России по Ростовской области совместно с оперативниками регионального УФСБ задержали троих участников группы, которые подозреваются в организации незаконной миграции", - говорится в сообщении. Как удалось установить правоохранителям, 47-летняя местная жительница создала в Ростове-на-Дону организацию, которая оказывала услуги по приёму экзаменов на знание русского языка и основ российского законодательства для получения гражданства Российской Федерации. В качестве сообщников она вовлекла двух своих знакомых. Эта группа злоумышленников выдавала иностранцам сертификаты о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства государства. Иностранные граждане платили за эти сертификаты от трех тысяч до шести тысяч рублей без фактического прохождения испытания. Как выяснили полицейские, подельники самостоятельно вносили ответы в экзаменационные бланки. В дальнейшем мигранты могли с таким документом получить сертификаты, необходимые для оформления патентов, временной регистрации, вида на жительство и последующего получения российского гражданства. Сотрудники полиции провели обыск по месту жительства организатора преступной деятельности. Там они обнаружили и изъяли документацию, рукописные ответы на экзаменационные вопросы, печати, компьютерную технику, средства связи и денежные средства в размере около 800 тысяч рублей. Уточняется, что в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, их обвиняют в организации незаконной миграции, совершенной организованной группой (пункт "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ). Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

https://ria.ru/20240201/yakutsk-1924763590.html

https://ria.ru/20240124/delo-1923202660.html

https://ria.ru/20240122/migranty-1922633285.html

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происшествия, россия, ростов-на-дону, ростов