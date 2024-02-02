https://ria.ru/20240202/migratsiya-1925121052.html
В Ростове-на-Дону задержали подозреваемых в организации незаконной миграции
В Ростове-на-Дону задержали подозреваемых в организации незаконной миграции - РИА Новости, 02.02.2024
В Ростове-на-Дону задержали подозреваемых в организации незаконной миграции
Полиция Ростова-на-Дону совместно с оперативниками регионального УФСБ задержала группу из трех сообщников, которых подозревают в организации незаконной... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T20:19
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 фев - РИА Новости. Полиция Ростова-на-Дону совместно с оперативниками регионального УФСБ задержала группу из трех сообщников, которых подозревают в организации незаконной миграции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ. "Сотрудники… МВД России по Ростовской области совместно с оперативниками регионального УФСБ задержали троих участников группы, которые подозреваются в организации незаконной миграции", - говорится в сообщении. Как удалось установить правоохранителям, 47-летняя местная жительница создала в Ростове-на-Дону организацию, которая оказывала услуги по приёму экзаменов на знание русского языка и основ российского законодательства для получения гражданства Российской Федерации. В качестве сообщников она вовлекла двух своих знакомых. Эта группа злоумышленников выдавала иностранцам сертификаты о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства государства. Иностранные граждане платили за эти сертификаты от трех тысяч до шести тысяч рублей без фактического прохождения испытания. Как выяснили полицейские, подельники самостоятельно вносили ответы в экзаменационные бланки. В дальнейшем мигранты могли с таким документом получить сертификаты, необходимые для оформления патентов, временной регистрации, вида на жительство и последующего получения российского гражданства. Сотрудники полиции провели обыск по месту жительства организатора преступной деятельности. Там они обнаружили и изъяли документацию, рукописные ответы на экзаменационные вопросы, печати, компьютерную технику, средства связи и денежные средства в размере около 800 тысяч рублей. Уточняется, что в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, их обвиняют в организации незаконной миграции, совершенной организованной группой (пункт "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ). Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.
https://ria.ru/20240201/yakutsk-1924763590.html
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происшествия, россия, ростов-на-дону, ростов
Происшествия, Россия, Ростов-на-Дону, Ростов
В Ростове-на-Дону задержали подозреваемых в организации незаконной миграции
МВД: в Ростове-на-Дону задержали подозреваемых в организации незаконной миграции
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 фев - РИА Новости.
Полиция Ростова-на-Дону совместно с оперативниками регионального УФСБ задержала группу из трех сообщников, которых подозревают в организации незаконной миграции, сообщили в пресс-службе
ГУ МВД РФ.
"Сотрудники… МВД России по Ростовской области
совместно с оперативниками регионального УФСБ задержали троих участников группы, которые подозреваются в организации незаконной миграции", - говорится в сообщении.
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Как удалось установить правоохранителям, 47-летняя местная жительница создала в Ростове-на-Дону организацию, которая оказывала услуги по приёму экзаменов на знание русского языка и основ российского законодательства для получения гражданства Российской Федерации. В качестве сообщников она вовлекла двух своих знакомых. Эта группа злоумышленников выдавала иностранцам сертификаты о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства государства. Иностранные граждане платили за эти сертификаты от трех тысяч до шести тысяч рублей без фактического прохождения испытания.
Как выяснили полицейские, подельники самостоятельно вносили ответы в экзаменационные бланки. В дальнейшем мигранты могли с таким документом получить сертификаты, необходимые для оформления патентов, временной регистрации, вида на жительство и последующего получения российского гражданства.
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Сотрудники полиции провели обыск по месту жительства организатора преступной деятельности. Там они обнаружили и изъяли документацию, рукописные ответы на экзаменационные вопросы, печати, компьютерную технику, средства связи и денежные средства в размере около 800 тысяч рублей.
Уточняется, что в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, их обвиняют в организации незаконной миграции, совершенной организованной группой (пункт "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ). Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.
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