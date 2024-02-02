https://ria.ru/20240202/mediki-1925067756.html
Путин рассказал о работе медиков, помогающих бойцам спецоперации
Путин рассказал о работе медиков, помогающих бойцам спецоперации - РИА Новости, 02.02.2024
Путин рассказал о работе медиков, помогающих бойцам спецоперации
Медики на передовой, в военных госпиталях и в гражданских медицинских учреждениях делают всё для того, чтобы оказать помощь и поддержку фронту, заявил президент РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T16:28
2024-02-02T16:28
2024-02-02T16:28
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Медики на передовой, в военных госпиталях и в гражданских медицинских учреждениях делают всё для того, чтобы оказать помощь и поддержку фронту, заявил президент России Владимир Путин. "Здесь чрезвычайно важна работа всех наших граждан, которые так или иначе помогают фронту. Среди первых из них назову, конечно, медиков, потому что врачи и на передовой, врачи в военных госпиталях, врачи в гражданских медицинских учреждениях делают всё для того, чтобы поддержать наших ребят, оказать им помощь, поддержку, вовремя применить новейшие средства, новейшие методики лечения, и это важнейшая составляющая всего успеха", - сказал Путин на встрече с участниками форума "Всё для Победы". Также президент отметил, что помощь бойцам на фронте оказывают не только медики, но и волонтеры, школьники, граждане России разного возраста и сферы деятельности, все они работают на ребят, воюющих с сегодняшними неонацистами. "Я уже не говорю про волонтеров - это очень широкое движение по всей стране, не говорю про школьников, недавно только говорил об этом, встречаясь с ними. Люди, причем разных возрастов, не только школьники, и пожилые люди, все так или иначе принимают участие в этой огромной совместной работе. Я не знаю, это, наверно, 99% всего населения страны. Все здесь, все работают на ребят, которые на передке воюют с сегодняшними неонацистами…", - добавил Путин.
https://ria.ru/20240126/putin-1923752956.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, владимир путин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Путин рассказал о работе медиков, помогающих бойцам спецоперации
Путин: медики делают всё, чтобы оказать помощь и поддержку бойцам спецоперации
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Медики на передовой, в военных госпиталях и в гражданских медицинских учреждениях делают всё для того, чтобы оказать помощь и поддержку фронту, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Здесь чрезвычайно важна работа всех наших граждан, которые так или иначе помогают фронту. Среди первых из них назову, конечно, медиков, потому что врачи и на передовой, врачи в военных госпиталях, врачи в гражданских медицинских учреждениях делают всё для того, чтобы поддержать наших ребят, оказать им помощь, поддержку, вовремя применить новейшие средства, новейшие методики лечения, и это важнейшая составляющая всего успеха", - сказал Путин на встрече с участниками форума "Всё для Победы".
Также президент отметил, что помощь бойцам на фронте оказывают не только медики, но и волонтеры, школьники, граждане России разного возраста и сферы деятельности, все они работают на ребят, воюющих с сегодняшними неонацистами.
"Я уже не говорю про волонтеров - это очень широкое движение по всей стране, не говорю про школьников, недавно только говорил об этом, встречаясь с ними. Люди, причем разных возрастов, не только школьники, и пожилые люди, все так или иначе принимают участие в этой огромной совместной работе. Я не знаю, это, наверно, 99% всего населения страны. Все здесь, все работают на ребят, которые на передке воюют с сегодняшними неонацистами…", - добавил Путин.
"Это очень важно". Путин оценил работу волонтеров в зоне спецоперации