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Курс евро превысил 98 рублей впервые с 16 января

Курс евро превысил 98 рублей впервые с 16 января - РИА Новости, 02.02.2024

Курс евро превысил 98 рублей впервые с 16 января

Рубль начал новый торговый день снижением к основным валютам, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T07:11

2024-02-02T07:11

2024-02-02T09:16

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

московская биржа

экономика

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Рубль начал новый торговый день снижением к основным валютам, следует из данных Московской биржи.Так, к 07:12 мск курс доллара расчетами "завтра" растет на восемь копеек, до 90,55 рубля.Евро взлетел на 47 копеек, впервые с 16 января закрепившись выше 98 рублей — на уровне 98,41.Юань прибавляет лишь одну копейку, подорожав до 12,58 рубля.В предыдущие два дня рубль умеренно снижался к основным валютам. По мнению аналитиков, он продолжает находиться под давлением локальных факторов, среди которых — возможное восстановление импорта после сезонного спада, слабая динамика роста на энергоресурсы, а также вероятная смена монетарной политики.

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская биржа, экономика