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Курс евро превысил 98 рублей впервые с 16 января
Курс евро превысил 98 рублей впервые с 16 января - РИА Новости, 02.02.2024
Курс евро превысил 98 рублей впервые с 16 января
Рубль начал новый торговый день снижением к основным валютам, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T07:11
2024-02-02T07:11
2024-02-02T09:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
московская биржа
экономика
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Рубль начал новый торговый день снижением к основным валютам, следует из данных Московской биржи.Так, к 07:12 мск курс доллара расчетами "завтра" растет на восемь копеек, до 90,55 рубля.Евро взлетел на 47 копеек, впервые с 16 января закрепившись выше 98 рублей — на уровне 98,41.Юань прибавляет лишь одну копейку, подорожав до 12,58 рубля.В предыдущие два дня рубль умеренно снижался к основным валютам. По мнению аналитиков, он продолжает находиться под давлением локальных факторов, среди которых — возможное восстановление импорта после сезонного спада, слабая динамика роста на энергоресурсы, а также вероятная смена монетарной политики.
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московская биржа, экономика
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Московская биржа, Экономика
Курс евро превысил 98 рублей впервые с 16 января
Курс евро на Московской бирже превысил 98 рублей впервые с 16 января
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости.
Рубль начал новый торговый день снижением к основным валютам, следует из данных
Московской биржи.
Так, к 07:12 мск курс доллара расчетами "завтра" растет на восемь копеек, до 90,55 рубля.
Евро взлетел на 47 копеек, впервые с 16 января закрепившись выше 98 рублей — на уровне 98,41.
Юань прибавляет лишь одну копейку, подорожав до 12,58 рубля.
В предыдущие два дня рубль умеренно снижался к основным валютам. По мнению аналитиков, он продолжает находиться под давлением локальных факторов, среди которых — возможное восстановление импорта после сезонного спада, слабая динамика роста на энергоресурсы, а также вероятная смена монетарной политики.