https://ria.ru/20240202/kosovo-1925075550.html
На юго-западе Косово закрыли органы самоуправления сербов, заявил Белград
На юго-западе Косово закрыли органы самоуправления сербов, заявил Белград - РИА Новости, 02.02.2024
На юго-западе Косово закрыли органы самоуправления сербов, заявил Белград
Силовики самопровозглашенной республики Косово вторглись и закрыли органы самоуправления и учреждения косовских сербов в нескольких районах на юго-западе края,... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T16:48
2024-02-02T16:48
2024-02-02T16:57
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БЕЛГРАД, 2 фев - РИА Новости. Силовики самопровозглашенной республики Косово вторглись и закрыли органы самоуправления и учреждения косовских сербов в нескольких районах на юго-западе края, заявила Канцелярия по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии. "Сегодня произошло вторжение сотрудников косовоалбанской полиции во временные органы муниципалитета Печ в поселке Гораждевац, общин Исток в селе Осояне и Клина в селе Видане - продолжение этнических чисток и удаления сербов в КиМ под режиссурой (косовалбанского "премьера" - ред.) Альбина Курти на глазах международного сообщества. Спецназовцы Курти закрыли сербские муниципалитеты в Метохии, которые во время конфликта 1999 года и погромов 2004 года полностью были насильственно очищены от сербов. С большим трудом сербы малым числом вернулись к своим очагам, в поселки бывших беженцев, где жизнь их гарантировало международное сообщество, а сегодня Курти их снова изгоняет", - сообщила Канцлярия по КиМ. Отмечается, что косовоалбанские силовики в пятницу в ходе операции вызвали для "информационного разговора" глав сербских муниципальных органов в этих районах и закрыли там сербские поликлиники и аптеки. Суд самопровозглашенной республики Косово в Приштине в пятницу приговорил к 13 годам лишения свободы местного серба Душко Арсича за якобы "военные преступления" 1999 года, он был задержан в марте прошлого года, когда пытался добиться от косовоалбанских властей возвращения собственности. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил в январе, что за прошедший год из-за террора и давления косовоалбанских властей в Приштине 13% сербов покинули Косово и Метохию. Всего число сербов на территории края оценивается в 100-110 тысяч человек. Сербы во всех четырех муниципалитетах на севере Косово ранее начали сбор подписей за снятие с постов глав администраций албанцев и для назначения даты новых выборов. Собранные подписи затем передадут в "избирком" в Приштине на утверждение, после чего ожидается голосование в муниципальных собраниях о смене мэров и назначение новых выборов в срок до 45 дней. Партия "Сербский список" осенью 2023 года заявила о готовности участвовать в новых муниципальных выборах и призвала Приштину назначить дату голосования. Косовские сербы в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Северная Косовска-Митровица и Лепосавич бойкотировали муниципальные выборы 23 апреля, в результате на посты глав администраций были избраны кандидаты албанской национальности при минимальной явке. Их вступление в должность привело к многомесячных протестам сербов и нескольким обострениям в крае.
https://ria.ru/20240118/kosovo-1922092479.html
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в мире, косово, приштина, сербия, альбин курти, ивица дачич
В мире, Косово, Приштина, Сербия, Альбин Курти, Ивица Дачич
На юго-западе Косово закрыли органы самоуправления сербов, заявил Белград
Канцелярия по Косово: Приштина закрыла органы самоуправления сербов на юге края
БЕЛГРАД, 2 фев - РИА Новости. Силовики самопровозглашенной республики Косово вторглись и закрыли органы самоуправления и учреждения косовских сербов в нескольких районах на юго-западе края, заявила Канцелярия по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии.
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"Сегодня произошло вторжение сотрудников косовоалбанской полиции во временные органы муниципалитета Печ в поселке Гораждевац, общин Исток в селе Осояне и Клина в селе Видане - продолжение этнических чисток и удаления сербов в КиМ под режиссурой (косовалбанского "премьера" - ред.) Альбина Курти на глазах международного сообщества. Спецназовцы Курти закрыли сербские муниципалитеты в Метохии, которые во время конфликта 1999 года и погромов 2004 года полностью были насильственно очищены от сербов. С большим трудом сербы малым числом вернулись к своим очагам, в поселки бывших беженцев, где жизнь их гарантировало международное сообщество, а сегодня Курти их снова изгоняет", - сообщила Канцлярия по КиМ.
Отмечается, что косовоалбанские силовики в пятницу в ходе операции вызвали для "информационного разговора" глав сербских муниципальных органов в этих районах и закрыли там сербские поликлиники и аптеки.
Суд самопровозглашенной республики Косово в Приштине в пятницу приговорил к 13 годам лишения свободы местного серба Душко Арсича за якобы "военные преступления" 1999 года, он был задержан в марте прошлого года, когда пытался добиться от косовоалбанских властей возвращения собственности.
Евросоюз хочет лишить сербов в Косово прав, заявил Лавров
Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич
заявил в январе, что за прошедший год из-за террора и давления косовоалбанских властей в Приштине 13% сербов покинули Косово и Метохию. Всего число сербов на территории края оценивается в 100-110 тысяч человек.
Сербы во всех четырех муниципалитетах на севере Косово ранее начали сбор подписей за снятие с постов глав администраций албанцев и для назначения даты новых выборов. Собранные подписи затем передадут в "избирком" в Приштине на утверждение, после чего ожидается голосование в муниципальных собраниях о смене мэров и назначение новых выборов в срок до 45 дней.
Партия "Сербский список" осенью 2023 года заявила о готовности участвовать в новых муниципальных выборах и призвала Приштину назначить дату голосования.
Косовские сербы в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Северная Косовска-Митровица
и Лепосавич бойкотировали муниципальные выборы 23 апреля, в результате на посты глав администраций были избраны кандидаты албанской национальности при минимальной явке. Их вступление в должность привело к многомесячных протестам сербов и нескольким обострениям в крае.
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