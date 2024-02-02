https://ria.ru/20240202/kndr-1924943157.html

КНДР выпустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря, пишут СМИ

КНДР выпустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря, пишут СМИ - РИА Новости, 02.02.2024

КНДР выпустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря, пишут СМИ

КНДР снова выпустила несколько крылатых ракет из района в сторону Жёлтого моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T07:25

2024-02-02T07:25

2024-02-02T07:26

в мире

желтое море

южная корея

ким чен ын

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 2 фев – РИА Новости. КНДР снова выпустила несколько крылатых ракет из района в сторону Жёлтого моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. "Сегодня около 11.00 (5.00 мск) был зафиксирован пуск Северной Кореей несколько крылатых ракет в сторону Жёлтого моря... Южнокорейские и американские разведывательные органы проводят детальный анализ", - говорится в сообщении. Это уже четвертое испытание КНДР крылатых ракет за последнее время. Каждый раз южнокорейские военные сообщают о пуске несколько часов спустя. Южнокорейские военные 24 января засекли пуск КНДР нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря. Позже КНДР завила, что ее Главное управление ракетостроения произвело первый испытательный запуск стратегической крылатой ракеты нового типа "Пульхвасаль-3-31" ("Огненная стрела -3-31"), которая находится в разработке. 28 января КНДР снова пустила две крылатых ракеты "Пульхвасаль-3-31", заявив, что пуск был произведен с подводной лодки, и за ним уже наблюдал лидер страны Ким Чен Ын вместе с секретарями ЦК партии, командующим ВМС и другими руководящими кадрами. 30 января КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Жёлтого моря, заявив потом, что испытала ракеты "Хвасаль-2".

https://ria.ru/20240131/kndr-1924493029.html

желтое море

южная корея

кндр (северная корея)

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в мире, желтое море, южная корея, ким чен ын, кндр (северная корея)