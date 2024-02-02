Рейтинг@Mail.ru
Глава МЧС Киргизии рассказал, когда восстановят теплоснабжение в Бишкеке - РИА Новости, 02.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:44 02.02.2024 (обновлено: 10:24 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/kirgiziya-1924944283.html
Глава МЧС Киргизии рассказал, когда восстановят теплоснабжение в Бишкеке
Глава МЧС Киргизии рассказал, когда восстановят теплоснабжение в Бишкеке - РИА Новости, 02.02.2024
Глава МЧС Киргизии рассказал, когда восстановят теплоснабжение в Бишкеке
На полное восстановление теплоснабжения жителей Бишкека после аварии на столичной ТЭЦ уйдет 5-7 дней, сообщил в пятницу на пресс-конференции министр... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T07:44
2024-02-02T10:24
в мире
бишкек
киргизия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1924967151_0:162:768:594_1920x0_80_0_0_cf36d69f311c0bebc01dd2b8b384e900.jpg
БИШКЕК, 2 фев - РИА Новости. На полное восстановление теплоснабжения жителей Бишкека после аварии на столичной ТЭЦ уйдет 5-7 дней, сообщил в пятницу на пресс-конференции министр чрезвычайных ситуаций Киргизии Бообек Ажикеев. "Ориентировочное время восстановления отопления до стандартных режимов где-то приблизительно от 5 до 7 дней", - заявил глава МЧС. Авария на ТЭЦ Бишкека произошла в ночь на 2 февраля. По предварительным данным, взорвался один из котлов теплоэлектроцентрали. Вследствие чрезвычайного происшествия оборудование единственной в столице ТЭЦ частично вышло из строя, дома многих горожан остались без отопления и горячей воды. В результате аварии пострадали пять человек, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20240202/keniya-1924940806.html
бишкек
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1924967151_0:105:768:681_1920x0_80_0_0_b8837881afcc56018da1f99bbd3e2473.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бишкек, киргизия
В мире, Бишкек, Киргизия
Глава МЧС Киргизии рассказал, когда восстановят теплоснабжение в Бишкеке

Глава МЧС: на восстановление теплоснабжения в Бишкеке уйдет пять-семь дней

© SputnikМесто аварии на ТЭЦ в Бишкеке. 2 февраля 2024
Место аварии на ТЭЦ в Бишкеке. 2 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© Sputnik
Место аварии на ТЭЦ в Бишкеке. 2 февраля 2024
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 2 фев - РИА Новости. На полное восстановление теплоснабжения жителей Бишкека после аварии на столичной ТЭЦ уйдет 5-7 дней, сообщил в пятницу на пресс-конференции министр чрезвычайных ситуаций Киргизии Бообек Ажикеев.
"Ориентировочное время восстановления отопления до стандартных режимов где-то приблизительно от 5 до 7 дней", - заявил глава МЧС.
Найроби, Кения - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
В Найроби в результате пожара на заправке погибли два человека
Вчера, 06:50
Авария на ТЭЦ Бишкека произошла в ночь на 2 февраля. По предварительным данным, взорвался один из котлов теплоэлектроцентрали. Вследствие чрезвычайного происшествия оборудование единственной в столице ТЭЦ частично вышло из строя, дома многих горожан остались без отопления и горячей воды. В результате аварии пострадали пять человек, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.
 
В миреБишкекКиргизия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала