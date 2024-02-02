https://ria.ru/20240202/kirgiziya-1924944283.html
Глава МЧС Киргизии рассказал, когда восстановят теплоснабжение в Бишкеке
Глава МЧС Киргизии рассказал, когда восстановят теплоснабжение в Бишкеке - РИА Новости, 02.02.2024
Глава МЧС Киргизии рассказал, когда восстановят теплоснабжение в Бишкеке
На полное восстановление теплоснабжения жителей Бишкека после аварии на столичной ТЭЦ уйдет 5-7 дней, сообщил в пятницу на пресс-конференции министр... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T07:44
2024-02-02T07:44
2024-02-02T10:24
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БИШКЕК, 2 фев - РИА Новости. На полное восстановление теплоснабжения жителей Бишкека после аварии на столичной ТЭЦ уйдет 5-7 дней, сообщил в пятницу на пресс-конференции министр чрезвычайных ситуаций Киргизии Бообек Ажикеев. "Ориентировочное время восстановления отопления до стандартных режимов где-то приблизительно от 5 до 7 дней", - заявил глава МЧС. Авария на ТЭЦ Бишкека произошла в ночь на 2 февраля. По предварительным данным, взорвался один из котлов теплоэлектроцентрали. Вследствие чрезвычайного происшествия оборудование единственной в столице ТЭЦ частично вышло из строя, дома многих горожан остались без отопления и горячей воды. В результате аварии пострадали пять человек, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.
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в мире, бишкек, киргизия
Глава МЧС Киргизии рассказал, когда восстановят теплоснабжение в Бишкеке
Глава МЧС: на восстановление теплоснабжения в Бишкеке уйдет пять-семь дней
БИШКЕК, 2 фев - РИА Новости. На полное восстановление теплоснабжения жителей Бишкека после аварии на столичной ТЭЦ уйдет 5-7 дней, сообщил в пятницу на пресс-конференции министр чрезвычайных ситуаций Киргизии Бообек Ажикеев.
"Ориентировочное время восстановления отопления до стандартных режимов где-то приблизительно от 5 до 7 дней", - заявил глава МЧС
.
В Найроби в результате пожара на заправке погибли два человека
Авария на ТЭЦ Бишкека произошла в ночь на 2 февраля. По предварительным данным, взорвался один из котлов теплоэлектроцентрали. Вследствие чрезвычайного происшествия оборудование единственной в столице ТЭЦ частично вышло из строя, дома многих горожан остались без отопления и горячей воды. В результате аварии пострадали пять человек, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.