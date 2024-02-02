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Число пострадавших при аварии на ТЭЦ Бишкека возросло до пяти
Число пострадавших при аварии на ТЭЦ Бишкека возросло до пяти - РИА Новости, 02.02.2024
Число пострадавших при аварии на ТЭЦ Бишкека возросло до пяти
Число пострадавших при аварии на ТЭЦ Бишкека возросло до пяти, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T07:34
2024-02-02T07:34
2024-02-02T10:26
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БИШКЕК, 2 фев - РИА Новости. Число пострадавших при аварии на ТЭЦ Бишкека возросло до пяти, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе минздрава Киргизии. "В городскую больницу скорой медицинской помощи поступили пятеро пострадавших с ТЭЦ Бишкека. Из них двое отправлены в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение. В настоящее время с ожогами различной степени в реанимации находятся двое пострадавших, состояние оценивается как крайне тяжелое. Один в ожоговом отделении, его состояние средней тяжести", - заявил представитель пресс-службы. Ранее сообщалось о троих пострадавших. Авария на ТЭЦ Бишкека произошла в ночь на 2 февраля. По предварительным данным, взорвался один из котлов теплоэлектроцентрали. Вследствие чрезвычайного происшествия оборудование единственной в столице ТЭЦ частично вышло из строя, дома многих горожан остались без отопления и горячей воды.
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в мире, бишкек, киргизия
Число пострадавших при аварии на ТЭЦ Бишкека возросло до пяти
Минздрав: число пострадавших при аварии на ТЭЦ Бишкека возросло до пяти
БИШКЕК, 2 фев - РИА Новости. Число пострадавших при аварии на ТЭЦ Бишкека возросло до пяти, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе минздрава Киргизии.
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"В городскую больницу скорой медицинской помощи поступили пятеро пострадавших с ТЭЦ Бишкека. Из них двое отправлены в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение. В настоящее время с ожогами различной степени в реанимации находятся двое пострадавших, состояние оценивается как крайне тяжелое. Один в ожоговом отделении, его состояние средней тяжести", - заявил представитель пресс-службы.
Ранее сообщалось о троих пострадавших.
Авария на ТЭЦ Бишкека произошла в ночь на 2 февраля. По предварительным данным, взорвался один из котлов теплоэлектроцентрали. Вследствие чрезвычайного происшествия оборудование единственной в столице ТЭЦ частично вышло из строя, дома многих горожан остались без отопления и горячей воды.
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